Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
Это подтвердили в КНБ. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование. Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.




Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 14.02.26 - 14:49
Цитата:
maxsaf:
надеюсь, что это просто совпадение


Не думаю: - хронику просмотрите: - позавчера: САМОДОВОЛЬНОЕ нападение на блогера и судья выносит блогеру штраф за якобы публикацию НЕДОСТОВЕРНЫХ сведении в адрес ЧЕСТНОГО гос.чиновника; вчера - заседание Правительства и критика Президента министра здравоохранения за состояние дел в этой сфере в том числе и за воровство бюджетных денег; сегодня- мгновенно арест этой дамы курирующей как раз сферу здравоохранения.

То есть: - спецорган показал Президенту- мы не спим, мы ВСЕХ и ВСЯ контролируем- мы только ждём вашей КОМАНДЫ на посадку того или иного чиновника, а, так они все ЗАЛЯПАНЫ- можно хватать всех подряд.
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 14.02.26 - 16:06
Цитата:
ACROS:
УГРОЗА национальной безопасности.

Цитата:
maxsaf:
Хочется верить, что без критики и команд сверху антикор тоже работает.

В том то и дело, что ничего не работает! И когда я говорю.Что это системный вопрос, так оно и есть! Не профессионализм во всём, антикор работает только, когда ему кивнут сверху кого ему можно потрогать за вымя! Профессиональный борец с коррупцией либо должен работать, либо если ему не дают работать уходить. Все чиновники знают и мечтают попасть в касту неприкасаемых! А это номенклатура президента , пресловутый корпус"А"! Все среди подчинённых и партнёров больших чиновников знают кто берёт, но почему то Антикор не знает! Почему ? Все новобранцы в чиновничий класс проходят психологические тесты на предмет отношения к коррупции, сам видел и что? У тех кто прошёл, тест показал прямо таки отвращение к коррупции и коррупционерам! Откуда тогда берутся такие замакимы? Выходит и психологи на госслужбе не профессионалы? Отдали Антикор под крыло КНБ, что это значит? Антикор плохо работал, отдали его на перевоспитание? А что поменяли там всех сотрудников, когда переводили под крыло КНБ? А кто исследовал эффективность работы самого КНБ? Почему Кантар случился? Да посадили несколько человек из КНБ, а что поменялось в их работе? Кто давал информацию президенту о 20000 террористов, почему он выставил себя в невыгодном свете?
Насчёт унитаза и туалета, я считаю что действительно ценный специалист имеет право на особое к себе отношение, но должен доказывать это своё право каждодневной суперэффективной работой!
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 15.02.26 - 22:55
Обзор Инстаграмма

Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 15.02.26 - 22:57
Что то еще

Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 15.02.26 - 22:59
Это не Гиньятов же?

Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 15.02.26 - 23:00
И какие Вибраторы, на батарейках или от вай фая?
