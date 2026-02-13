Отправлено: - 16:06

ACROS:

УГРОЗА национальной безопасности.

maxsaf:

Хочется верить, что без критики и команд сверху антикор тоже работает.

Цитата:Цитата:В том то и дело, что ничего не работает! И когда я говорю.Что это системный вопрос, так оно и есть! Не профессионализм во всём, антикор работает только, когда ему кивнут сверху кого ему можно потрогать за вымя! Профессиональный борец с коррупцией либо должен работать, либо если ему не дают работать уходить. Все чиновники знают и мечтают попасть в касту неприкасаемых! А это номенклатура президента , пресловутый корпус"А"! Все среди подчинённых и партнёров больших чиновников знают кто берёт, но почему то Антикор не знает! Почему ? Все новобранцы в чиновничий класс проходят психологические тесты на предмет отношения к коррупции, сам видел и что? У тех кто прошёл, тест показал прямо таки отвращение к коррупции и коррупционерам! Откуда тогда берутся такие замакимы? Выходит и психологи на госслужбе не профессионалы? Отдали Антикор под крыло КНБ, что это значит? Антикор плохо работал, отдали его на перевоспитание? А что поменяли там всех сотрудников, когда переводили под крыло КНБ? А кто исследовал эффективность работы самого КНБ? Почему Кантар случился? Да посадили несколько человек из КНБ, а что поменялось в их работе? Кто давал информацию президенту о 20000 террористов, почему он выставил себя в невыгодном свете?Насчёт унитаза и туалета, я считаю что действительно ценный специалист имеет право на особое к себе отношение, но должен доказывать это своё право каждодневной суперэффективной работой!