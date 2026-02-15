Отправлено: - 13:36

стратегия создает основу для поддержки наших реформ

Цитата:Опять реформы. Как они надоели, эти реформаторы - реформировали здравоохранение - лучше стали чувствовать себя счета приближенных к фонду СМС чиновников; реформировали пенсионную систему - деньги с пенсионных счетов стали исчезать бесследно; реформируют образование - растет поколение оцифрованных неучей; реформируют строительство - вон, дома построенные с нарушениями, сначала растут, как грибы, а потом то рушатся, то горят, то ещё много чего; языковая реформа приводит к тому, что не определившись с латиницей, ее повсеместно используют каждый на свой лад.Очередные реформы рассчитаны на что - растерять то что есть, но при этом набить карманы всех причастных. Нафиг нам такое счастье? Мы еще от 16% НДС не отошли