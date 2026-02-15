НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно в ближайшие шесть лет
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53513
Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно в ближайшие шесть лет
Отправлено: 15.02.26 - 13:08
Министр национальной экономики РК Серик ЖУМАНГАРИН провел встречу с представителями группы Всемирного банка по вопросам формирования новой Рамочной стратегии партнерства с Казахстаном на 2026-2031 годы. О ее итогах рассказали в пресс-службе премьер-министра.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8882
Re: Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно...
Отправлено: 15.02.26 - 13:08
#1
Цитата:///Мы высоко ценим партнерство со Всемирным банком, - отметил Жумангарин.//

Президент вроде по другому сказал про это, на расширенном заседании: "..жопу, лижите этому Всемирному Банку...."
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2126
Re: Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно...
Отправлено: 15.02.26 - 13:36
#2
Цитата:
стратегия создает основу для поддержки наших реформ 

Опять реформы. Как они надоели, эти реформаторы - реформировали здравоохранение - лучше стали чувствовать себя счета приближенных к фонду СМС чиновников; реформировали пенсионную систему - деньги с пенсионных счетов стали исчезать бесследно; реформируют образование - растет поколение оцифрованных неучей; реформируют строительство - вон, дома построенные с нарушениями, сначала растут, как грибы, а потом то рушатся, то горят, то ещё много чего; языковая реформа приводит к тому, что не определившись с латиницей, ее повсеместно используют каждый на свой лад.

Очередные реформы рассчитаны на что - растерять то что есть, но при этом набить карманы всех причастных. Нафиг нам такое счастье? Мы еще от 16% НДС не отошли
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2288
Re: Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно...
Отправлено: 15.02.26 - 15:06
#3
Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно в ближайшие шесть лет....

......взять легко,отдавать какой процент ? опять растащит верхушка а отдавать народ будет повышением налогов...
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2482
Re: Всемирный банк готов выделять Казахстану до $1 млрд ежегодно...
Отправлено: 15.02.26 - 20:14
#4
Воровать надо меньше, тогда и кредиты брать не нужно будет.
Воруют чиновники, а платить придётся народными деньгами.
