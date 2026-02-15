НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три попадания в топ-10 казахстанцев, второй олимпийский рекорд американского конькобежца и первое «золото» представителя Южной Америки - итоги восьмого дня зимней Олимпиады
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53513
Три попадания в топ-10 казахстанцев, второй олимпийский рекорд американского конькобежца и первое «золото» представителя Южной Америки - итоги восьмого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 15.02.26 - 18:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В восьмой медальный день на проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх были разыграны восемь комплектов медалей - в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, фристайл-могуле и шорт-треке. Казахстанские спортсмены приняли участие в семи видах (кроме скелетона) и в трех пробились в топ-10.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46804
Re: Три попадания в топ-10 казахстанцев, второй олимпийский...
Отправлено: 15.02.26 - 18:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Қазақстан! Нұрсұлтан! Астана!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46804
Re: Три попадания в топ-10 казахстанцев, второй олимпийский...
Отправлено: 15.02.26 - 18:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но всё же..
Три Попадания за все время..
Это как в том анегдоте, может пора уже лечить импотенцию?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8882
Re: Три попадания в топ-10 казахстанцев, второй олимпийский...
Отправлено: 15.02.26 - 22:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
может пора уже лечить импотенцию?


Да нет: - бухать наверное поехали Головкин и прочие Утемуратовы- обмывать золотую медаль: - Миша им программу выполнил- они ещё следующие 32 года будут возить недотёп на Игры и разворовывать деньги, пока очередной подрастающий сперматозоид Вова или Миша не завоюет им третье золото.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 192, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 190
Зарегистрированные пользователи: 111, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS