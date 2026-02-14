НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53512
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 17:49
Хлесткие выражения, образные характеристики, бьющие не в бровь, а в глаз идиомы - даже не припомню, когда еще за последние 7 лет второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ с такой страстью отчитывал подчиненных.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29562
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 10:59
#15
Цитата:
111:
не лизать или лизать

Судя по тому, как ваш двор постоянно что-то выигрывал от власти - ваш выбор очевиден :lol:
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18421
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:05
#16
Директор резко зашёл в кабинет где сидели пойманные за курением 11 классники

Разгильдяи! Оболтусы! Зачем я тянул вас до выпускного ?? Убрал бы после 9 и всё! И не мучался ! Ничего не читают, на уроках не вникают, в телефонах сидят, ржут как кони так ещё и курят!
Последний раз предупреждаю ещё раз попадетесь потом пеняйте на себя....


Вы прослушали стенограмму очередного заседания кабинета министров с президентом
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46799
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:13
#17
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Судя по тому, как ваш двор постоянно что-то выигрывал от власти - ваш выбор очевиден :lol:

Ну еще и флагшток огромный поставили с флагом и каждый праздник там наше правление поет Гимн Казахстана с Утра, не то чтобы государственные праздники, а буквально все.
Но это же не означает что они на кого то там стучат, и потому у них построен этот флагшток, это другое, мы им дали деньги , они строят что хотят
Это означает что они просят денег, не стучат
Другое дело если не дашь, там истерика начинается и травля и месть, как например борьба с моей видеокамерой, на которую из мести настучали в суды, в прокуратуру и тд.
Стучат из за мести, ну как ты в прокуратуру практически
Вот это одно и тоже.
Всем стукачеством правит Месть и только, не гражданская позишен
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8880
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:24
#18
Цитата:
Skeptic:
Вопрос:


ОСИ -в этом дворе хорошо работает.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8880
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:26
#19
Цитата:
111:
борьба с моей видеокамерой


И что в прокуратуре решили с вашей камерой ??
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8880
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:37
#20
Цитата:
abaika95:
Последний раз предупреждаю ещё раз попадетесь



"...в ответ они посмотрели на него своими ОСОЛОВЕВШИМИ, СЫТЫМИ И БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ глазами и подумали про себя: - мы и месяц тут простоим и год продержимся и твои указы даже и читать не будем, а вот ты точно уйдёшь в 29 году...""
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46799
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:42
#21
Цитата:
ACROS:

Цитата:
И что в прокуратуре решили с вашей камерой ??

Ну фото и видео моей камеры засняли числа 25го января, предупредили словесно, там надо ждать по моему 15 дней после уведомления, вот жду
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8518
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 13:11
#22
Цитата:
Skeptic:
женщина - стукач (судя по мнению её соседей-простых обывателей) или человек с активной гражданской позицией?

Как раз таки эта женщина не стукач! Она пишет во все инстанции, чтобы окружающим жилось лучше, а Максаф на Марика пишет просто, чтобы Марику жилось хуже,насолить так сказать.
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2055
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 14:17
#23
Цитата:
это другое, мы им дали деньги , они строят что хотят
Это означает что они просят денег, не стучат
Другое дело если не дашь, там истерика начинается и травля и месть, как например борьба с моей видеокамерой, на которую из мести настучали в суды, в прокуратуру и тд.

А виноват при этом Maxsaf? Кажется, это называется лицемерием :lol: 8-) :-o
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46799
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:15
#24
Цитата:
Сыкымы:

Цитата:
А виноват при этом Maxsaf?

При этом он не виноват разумеется, он просто стучит прокуратуре за мое мнение в конституции о русском языке, он не виноват , просто называет обсуждение конституции преступлением и доносит за это в прокуратуру
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2288
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:24
#25
Цитата:
111:
, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..


....это не стукачество,это не согласие с твоей гражданской позицией,сегодня каждый имеет право на самореализацию...

В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение 26 июня 2025, 21:57 | Государство
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46799
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:43
#26
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
это не стукачество,это не согласие с твоей гражданской позицией,сег

Обращение в МВД на то, что я обсуждаю слово Тең, равный и Қатар, сопутствующий, это не стукачество?
Тогда это донос?
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46799
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:45
#27
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
сегодня каждый имеет право на самореализацию...

Ну не через донос же в полицию!
Особенно при обсуждении плюсов и минусов Конституции, нашего основного закона!
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8880
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 16:17
#28
Цитата:
111:
просто называет обсуждение конституции преступлением и доносит за это в прокуратуру


В неправильное место пишет: - Токаев поручил следить за ходом обсуждения Конституции - МВД.
Надо в гор.отдел полиции ему писать.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8880
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 16:19
#29
Цитата:
родом из Шанхая2022:
вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение


Коррупционное преступление- там на премию идёт процент от суммы взятки, так вроде.
