Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
 
 
Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:05
В принципе, возрастание требований к профессионализму можно только приветствовать. Правда, остается опасение, что привычный формализм, как это нередко бывает, сможет то тут, то там перекрывать логику здравого смысла.
Читать новость

Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:05
#1
Что ни говори, но и очень «правильный» диплом или сертификат сам по себе еще далеко не всегда может быть гарантом профессионализма. Точно так же, как галстук и пиджачная пара - еще не гаранты компетентности госслужащего.

.....кто обучает и выдаёт эти «правильные» дипломы или сертификаты в ВУЗ ?кто преподаватели таков и результат так или нет?....если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье он обществу не принесёт пользы....или что то не так?Вы их учите,затем они приходят в госсорганы и там говорят забудьте чему вас там учили здесь всё по другому правильно так и так...где истина?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:14
#2
Цитата:
родом из Шанхая2022:
если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье он обществу не принесёт пользы....


А, кто будет служить в армии и пойдёт работать к станку, на ферму- доить коров, пасти баранов, кормить свиней ????
Дети из "благополучных" семей ??? Не уверен.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:24
#3
Цитата:
Что ни говори, но и очень «правильный» диплом или сертификат сам по себе еще далеко не всегда может быть гарантом профессионализма

Это смотря где и в какой профессии.
Например физик ядерщик, везде нужен или же юрист экономист или какой нибудь историк, это дело не нужное в принципе.
Цитата:
Точно так же, как галстук и пиджачная пара - еще не гаранты компетентности госслужащего.

А вот тут другое, тут необязательна узкая специализация, сюда может войти тот же бесполезный историк или юрист, но одно но, если он приближен чем то к власти, чей то сын, знакомый или очень большой подхалим, или зять, как у Трампа, Путина, ну и наших родственников первого, которые так и остались во власти и никуда не уйдут, потому что близкие так сказать пиджаки, под которых иногда конечно копают, например как одну замакимшу посадили и теперь идет торг, кто сколько отдаст и будет продолжать работать или нет.
Тут все решается сверху, важен лишь вопрос лояльности, профессионализм это удел отсталых демократических стран в основном Ойропе, огромная бюрократия и невозможность быстро что то решить, как например у Трампа или Путина, где правят близкие кумы и друзья с клуба по дзюдо, где как оказывается занимался и сам Нагиев и потому его не трогают.
Так делается правильней, установка своих сородичей и любовниц с личным туалетом
