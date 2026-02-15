Отправлено: - 16:24

Что ни говори, но и очень «правильный» диплом или сертификат сам по себе еще далеко не всегда может быть гарантом профессионализма

Точно так же, как галстук и пиджачная пара - еще не гаранты компетентности госслужащего.

Цитата:Это смотря где и в какой профессии.Например физик ядерщик, везде нужен или же юрист экономист или какой нибудь историк, это дело не нужное в принципе.Цитата:А вот тут другое, тут необязательна узкая специализация, сюда может войти тот же бесполезный историк или юрист, но одно но, если он приближен чем то к власти, чей то сын, знакомый или очень большой подхалим, или зять, как у Трампа, Путина, ну и наших родственников первого, которые так и остались во власти и никуда не уйдут, потому что близкие так сказать пиджаки, под которых иногда конечно копают, например как одну замакимшу посадили и теперь идет торг, кто сколько отдаст и будет продолжать работать или нет.Тут все решается сверху, важен лишь вопрос лояльности, профессионализм это удел отсталых демократических стран в основном Ойропе, огромная бюрократия и невозможность быстро что то решить, как например у Трампа или Путина, где правят близкие кумы и друзья с клуба по дзюдо, где как оказывается занимался и сам Нагиев и потому его не трогают.Так делается правильней, установка своих сородичей и любовниц с личным туалетом