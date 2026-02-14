Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 17:48
Хлесткие выражения, образные характеристики, бьющие не в бровь, а в глаз идиомы - даже не припомню, когда еще за последние 7 лет второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ с такой страстью отчитывал подчиненных.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 10:59
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:05
Директор резко зашёл в кабинет где сидели пойманные за курением 11 классники
Разгильдяи! Оболтусы! Зачем я тянул вас до выпускного ?? Убрал бы после 9 и всё! И не мучался ! Ничего не читают, на уроках не вникают, в телефонах сидят, ржут как кони так ещё и курят!
Последний раз предупреждаю ещё раз попадетесь потом пеняйте на себя....
Вы прослушали стенограмму очередного заседания кабинета министров с президентом
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:13
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:24
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:26
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:37
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 11:42
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 13:11
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 14:17
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:15
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:24
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:43
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 15:45
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 16:17
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 16:19
