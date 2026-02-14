Отправлено: - 14:17

это другое, мы им дали деньги , они строят что хотят

Это означает что они просят денег, не стучат

Другое дело если не дашь, там истерика начинается и травля и месть, как например борьба с моей видеокамерой, на которую из мести настучали в суды, в прокуратуру и тд.



Цитата:А виноват при этом Maxsaf? Кажется, это называется лицемерием