Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер, рекорды и «внутренняя кухня» карьеры
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53509
Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер, рекорды и «внутренняя кухня» карьеры
Отправлено: 14.02.26 - 13:46
Михаил Шайдоров — 21-летний фигурист из Казахстан, который в феврале 2026 года сенсационно выиграл мужской олимпийский турнир на Milano Cortina 2026, обойдя фаворитов и принеся стране историческое золото. По данным International Skating Union, Шайдоров родился 25 июня 2004 года в Алматы, начал кататься в 2010-м, рост — 174 см, по статусу — студент, хобби — музыка.


1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Re: Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер,...
Отправлено: 14.02.26 - 13:46
#1
Мне как представителю ярчайшего русского мира, было очень приятно видеть как вся верхушка спортиков и Головкин в том числе, поздравляя победителя, говорили только по русски!
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17413
Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер, рекорды и «внутренняя кухня» карьеры
Отправлено: 14.02.26 - 13:50
#2
Цитата:
111: Мне как представителю ярчайшего русского мира, было очень приятно видеть как
Не чё. Конституцию потихоньку меняем. Не долго вам радоваться) 8-)
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2462
Re: Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер,...
Отправлено: 14.02.26 - 14:04
#3
Цитата:
Vit:
Не долго вам радоваться)

Не вам а нам.. хотел наверное сказать..
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер, рекорды и «внутренняя кухня» карьеры
Отправлено: 14.02.26 - 14:05
#4
Цитата:
Vit:

Цитата:
Конституцию потихоньку меняем.

На мой век хватит и этого, что он стал не равным, а сопутствующим, надо теперь просто детей дрессировать языку просто
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2462
Re: Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер,...
Отправлено: 14.02.26 - 14:14
#5
Цитата:
111:
На мой век хватит и этого, что он стал не равным, а сопутствующим, надо теперь просто детей дрессировать языку просто

Моё личное мнение, так ярко язвить не надо! У нас народ в основном хороший и дружелюбный.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17413
Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер, рекорды и «внутренняя кухня» карьеры
Отправлено: 14.02.26 - 14:40
#6
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Не вам а нам.. хотел наверное сказать..
Я знаю 4 языка. Казахский, русский, украинский, польский. Щас учу китайский. Это будет уже пятый. Вот выучил слово Нихао. Главное начать а дальше как по накатанной)
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
621
Re: Михаил Шайдоров: путь к олимпийскому золоту — семья, тренер,...
Отправлено: 15.02.26 - 11:06
#7
Гордость за Михаила и его семью! А что Государство? Что-то было сделано : Победа, на мой взгляд, вопреки всему что сделано в Казахстане для зимних видов спорта. И прежде всего для детей. По своему Аулиекольскому району один корт небольшой платный, в Аманкарагае сами пацаны залили , в Кушмуруне - стыдоба это безобразие называть катком. ПриСемиозерном районе только в Кушмуруне была сборная с формой мужики, детские команды, катки ледовые площадки почти на каждой серьезной улице с колонкой. Школьников более 2500 и из них по пальцам можно пересчитать тех кто не умел стоять на коньках. Поговорить про лыжи? Это смех сегодня...
