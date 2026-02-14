Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53509
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 17:48
Хлесткие выражения, образные характеристики, бьющие не в бровь, а в глаз идиомы - даже не припомню, когда еще за последние 7 лет второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ с такой страстью отчитывал подчиненных.
Читать новость
Читать новость
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 17:48
Цитата:
Да не только госслужащих, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..
Но самое главное - когда и почему обмен мнениями и свободное волеизъявление при голосовании вдруг стали для госслужащих одним из смертных грехов?
Да не только госслужащих, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 20:30
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 20:33
Цитата:
И кто этот Павлик Морозов ??
111:
даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру
даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру
И кто этот Павлик Морозов ??
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 20:38
Цитата://Нам бы день пережить да ночь простоять».///
Это вроде из детства: - "...Мальчишь- Кибальчишь..." автор, кажеться А.П.Гайдар (Голиков).
В оигинале так вроде звучало: "...нам бы день простоять, да ночь продержаться..." - до подхода красных сил.
[Исправлено: ACROS, 14.02.2026 - 21:53]
Это вроде из детства: - "...Мальчишь- Кибальчишь..." автор, кажеться А.П.Гайдар (Голиков).
В оигинале так вроде звучало: "...нам бы день простоять, да ночь продержаться..." - до подхода красных сил.
[Исправлено: ACROS, 14.02.2026 - 21:53]
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 20:44
Цитата:
Цитата:
Думаю он узнает себя сам
ACROS:
Цитата:
И кто этот Павлик Морозов ??
Думаю он узнает себя сам
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 20:51
Цитата:
Страна должна знать "героев".
111:
он узнает себя сам
он узнает себя сам
Страна должна знать "героев".
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 21:36
Цитата:
Вызывали на беседу? Когда посадить обещали?
111:
Да не только госслужащих, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..
Да не только госслужащих, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..
Вызывали на беседу? Когда посадить обещали?
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 21:39
Цитата:
А почему в кавычках героев? Помогать правоохранительным органам ловить преступников это плохо?
ACROS:
Страна должна знать "героев".
Страна должна знать "героев".
А почему в кавычках героев? Помогать правоохранительным органам ловить преступников это плохо?
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 21:44
Цитата:
Цитата:
Ну вот и объявился..Цитата:
Цитата:
ACROS:
Цитата:
Страна должна знать "героев".
Ну вот и объявился..Цитата:
maxsaf:
Цитата:
почему в кавычках героев? Помогать правоохранительным органам ловить преступников это плохо?
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 21:48
Цитата:
Помогать - это одно; стучать - совсем другое.
maxsaf:
Помогать
Помогать
Помогать - это одно; стучать - совсем другое.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 22:00
Цитата:
Стучат на зоне. В обществе - проявляют активную гражданскую позицию.
ACROS:
Помогать - это одно; стучать - совсем другое.
Помогать - это одно; стучать - совсем другое.
Стучат на зоне. В обществе - проявляют активную гражданскую позицию.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 09:21
Цитата:
О-о-о-о - ..большой видать, опыт !!
maxsaf:
Стучат на зоне
Стучат на зоне
О-о-о-о - ..большой видать, опыт !!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2481
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 10:18
Как-то читал одну историю...
Семья купила квартиру в многоквартирном доме. Заселились, начали знакомиться с соседями...
И почти все начали говорить про одну женщину-соседку, что она очень странная... Везде жалуется, пишет заявления, предъявляет претензии... Стучит, короче.
...
Когда обжились и осмотрелись, заметили одну особенность:
все дворы в соседних домах - как после войны. Всё разбито, детские площадки разгромлены, тротуары - одни воспоминания, стоянок нет, освещение не работает, дворы не убираются...
А в этом доме всё почти идеально. Новенькие детские площадки, тротуары ровные, деревья и кусты аккуратные, везде чисто... Подъезды отремонтированы, освещение работает...
...
Вопрос: эта "очень странная" женщина - стукач (судя по мнению её соседей-простых обывателей) или человек с активной гражданской позицией?
[Исправлено: Skeptic, 15.02.2026 - 11:19]
Семья купила квартиру в многоквартирном доме. Заселились, начали знакомиться с соседями...
И почти все начали говорить про одну женщину-соседку, что она очень странная... Везде жалуется, пишет заявления, предъявляет претензии... Стучит, короче.
...
Когда обжились и осмотрелись, заметили одну особенность:
все дворы в соседних домах - как после войны. Всё разбито, детские площадки разгромлены, тротуары - одни воспоминания, стоянок нет, освещение не работает, дворы не убираются...
А в этом доме всё почти идеально. Новенькие детские площадки, тротуары ровные, деревья и кусты аккуратные, везде чисто... Подъезды отремонтированы, освещение работает...
...
Вопрос: эта "очень странная" женщина - стукач (судя по мнению её соседей-простых обывателей) или человек с активной гражданской позицией?
[Исправлено: Skeptic, 15.02.2026 - 11:19]
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 10:31
Цитата:
Цитата:
Ога, сравнил, кто обсуждает про тупые законы, налоги и так далее, на их взгляд с домовым убранством и то, поставить новые лавочки или детскую площадку, на это невозможно стучать, каким образом?
Эта женщина просто требует у акимата, ставить ей лавочки и тротуары и со стукачеством это никак не связано
Это просто не сравнимые вещи, критиковать за что то власть, не лизать или лизать ей, и ставить лавочки
[Исправлено: 111, 15.02.2026 - 11:33]
Skeptic:
Цитата:
А в этом доме всё почти идеально.
Ога, сравнил, кто обсуждает про тупые законы, налоги и так далее, на их взгляд с домовым убранством и то, поставить новые лавочки или детскую площадку, на это невозможно стучать, каким образом?
Эта женщина просто требует у акимата, ставить ей лавочки и тротуары и со стукачеством это никак не связано
Это просто не сравнимые вещи, критиковать за что то власть, не лизать или лизать ей, и ставить лавочки
[Исправлено: 111, 15.02.2026 - 11:33]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 349, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 349
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать