Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53509
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 17:48
Хлесткие выражения, образные характеристики, бьющие не в бровь, а в глаз идиомы - даже не припомню, когда еще за последние 7 лет второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ с такой страстью отчитывал подчиненных.
Читать новость

111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 17:48
Цитата:
Но самое главное - когда и почему обмен мнениями и свободное волеизъявление при голосовании вдруг стали для госслужащих одним из смертных грехов?

Да не только госслужащих, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 20:30
Блин, прочитал было не рожать…
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8876
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 20:33
Цитата:
111:
даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру


И кто этот Павлик Морозов ??
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8876
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 20:38
Цитата://Нам бы день пережить да ночь простоять».///

Это вроде из детства: - "...Мальчишь- Кибальчишь..." автор, кажеться А.П.Гайдар (Голиков).
В оигинале так вроде звучало: "...нам бы день простоять, да ночь продержаться..." - до подхода красных сил.

111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 20:44
Цитата:
ACROS:

Цитата:
И кто этот Павлик Морозов ??

Думаю он узнает себя сам
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8876
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 20:51
Цитата:
111:
он узнает себя сам


Страна должна знать "героев".
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29562
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 21:36
Цитата:
111:
Да не только госслужащих, на меня даже пользователь НГ настучал донос в прокуратуру за обдумывание и выражении своего мнения при будущем голосовании..

Вызывали на беседу? Когда посадить обещали?
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29562
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 21:39
Цитата:
ACROS:
Страна должна знать "героев".

А почему в кавычках героев? Помогать правоохранительным органам ловить преступников это плохо?
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 21:44
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Страна должна знать "героев".

Ну вот и объявился..Цитата:
maxsaf:

Цитата:
почему в кавычках героев? Помогать правоохранительным органам ловить преступников это плохо?
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8876
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 21:48
Цитата:
maxsaf:
Помогать


Помогать - это одно; стучать - совсем другое.
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29562
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
14.02.26 - 22:00
Цитата:
ACROS:
Помогать - это одно; стучать - совсем другое.

Стучат на зоне. В обществе - проявляют активную гражданскую позицию.
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8876
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
15.02.26 - 09:21
Цитата:
maxsaf:
Стучат на зоне


О-о-о-о - ..большой видать, опыт !!
Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2481
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
15.02.26 - 10:18
Как-то читал одну историю...
Семья купила квартиру в многоквартирном доме. Заселились, начали знакомиться с соседями...
И почти все начали говорить про одну женщину-соседку, что она очень странная... Везде жалуется, пишет заявления, предъявляет претензии... Стучит, короче.
...
Когда обжились и осмотрелись, заметили одну особенность:
все дворы в соседних домах - как после войны. Всё разбито, детские площадки разгромлены, тротуары - одни воспоминания, стоянок нет, освещение не работает, дворы не убираются...
А в этом доме всё почти идеально. Новенькие детские площадки, тротуары ровные, деревья и кусты аккуратные, везде чисто... Подъезды отремонтированы, освещение работает...
...
Вопрос: эта "очень странная" женщина - стукач (судя по мнению её соседей-простых обывателей) или человек с активной гражданской позицией?

111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46793
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
15.02.26 - 10:31
Цитата:
Skeptic:

Цитата:
А в этом доме всё почти идеально.

Ога, сравнил, кто обсуждает про тупые законы, налоги и так далее, на их взгляд с домовым убранством и то, поставить новые лавочки или детскую площадку, на это невозможно стучать, каким образом?
Эта женщина просто требует у акимата, ставить ей лавочки и тротуары и со стукачеством это никак не связано
Это просто не сравнимые вещи, критиковать за что то власть, не лизать или лизать ей, и ставить лавочки

