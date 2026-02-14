НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Как не стать казахстанской Блиновской - Советы эксперта по безопасной работе бизнеса в новой налоговой реальности
 
 
Как не стать казахстанской Блиновской - Советы эксперта по безопасной работе бизнеса в новой налоговой реальности
Отправлено: 14.02.26 - 20:47
Эксперт - Дмитрий Казанцев, имеющий 20-летний опыт работы в сфере налогового консультирования. 1 февраля он провел в Костанае встречу с предпринимателями, посвященную самым опасным моментам обновленного фискального законодательства. Как обещали в первой публикации, даем еще несколько актуальных рекомендаций от Казанцева.
Отправлено: 14.02.26 - 20:47
Честно, ему бы речь надо грамотней поставить.
Ну если нашим бухгалтерам так более понятливее, ладно.
Надо понять, что Дт и Кт должны сходиться, а сальдо в карман надо будет класть грамотно- законно).
Отправлено: 14.02.26 - 21:04
Цитата:///о любой расход можно взять на вычет///

Раньше в эру ОТСУТСТВИЯ интернета и интегрирования данных от всех гос.органов, можно было свободно работать в ОУР и рисовать ВСЁ что угодно, никто и никогда тебе ничто бы и не доказал: - одно время когда на крестьяском хозяйстве запрещали магазин и я перешел на ОУР и рисовал такие накладные что не я, а государство должно было мне- правда я "рисовал" по минимуму- и это было ВЫГОДНЕЕ ( в смысле уплаты налогов) чем работать по упрощёнке, правда для этого - нужно аккуратно вести бухгалтерию и не переходить красную черту.
