НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги шестого дня зимней Олимпиады
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53509
Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги шестого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 14.02.26 - 16:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в седьмой медальный день были разыграны семь комплектов медалей - в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, скелетоне и фигурном катании. Казахстанские спортсмены приняли участие в трех видах - лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17413
Re: Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере...
Отправлено: 14.02.26 - 16:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как профессиональный фанат олимпийских игр. Считаю фигурное катание самым сложным видом спорта. Золото Михаила самое дорогое!

Ну и хоккей конечно. Яркий и динамичный спорт.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8871
Re: Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере...
Отправлено: 14.02.26 - 20:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Считаю фигурное катание самым сложным видом спорта.


Совершенно верно: - раньше у них была ещё одна прогрмма- техническая - где они коньками рисовали геометрические фигуры.
Потом её отменили почему то- и её никогда не показывали по телевидению.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46790
Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги шестого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 14.02.26 - 20:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Совершенно верно: - р

Сложная для казаха допустим, как и хоккей, где например в Рудненской команде помню был всего один казах, как и в футболе, где были россияне второго состава, или третьего, только русичи, даже один татарин с России, у нас на хате ребенка родил, и много где еще где.
А например спорт для бедных, как бокс или борьба классика, там другое, для нас это хорошо.
Ну или как там игра бедных в Парагвае или Южной Америке в целом, это футбол допустим
Парадокс, но нищая Россия впереди нас
Значит дело все в национальности?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 414, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 414
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS