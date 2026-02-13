Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Евгений Жовтис: «Это будет токаевская конституция». Правозащитник проанализировал проект поправок к Основному закону страны
Отправлено: 13.02.26 - 18:01
Собеседник «НГ» - Евгений Александрович ЖОВТИС, известный казахстанский правозащитник, юрист и общественный деятель. Тема нашего диалога – беспристрастный взгляд на опубликованный проект поправок и изменений к Конституции РК, попытка взглянуть на этот документ во временнóм развитии и эволюции.
Re: Евгений Жовтис: «Это будет токаевская конституция»....
Отправлено: 13.02.26 - 18:01
Цитата:
Во! Вменяемый человек. Даже странно, откуда он вообще у нас взялся!?
У нас же общество постсоветское. Оно же не хочет нести ответственности за свой выбор.
Во! Вменяемый человек. Даже странно, откуда он вообще у нас взялся!?
Отправлено: 13.02.26 - 19:16
Давненько тут его не видел, это наверно после того как он сбил человека, а я думал он вообще исчезает или уехал отсюда..
Re: Евгений Жовтис: «Это будет токаевская конституция»....
Отправлено: 13.02.26 - 20:09
Свобода слова и распространение информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц..
Выходит если я обвиню кого либо в противоправном действии, и даже имея например видеофиксацию, то я уже становлюсь вне закона? Я же посяг на честь и достоинство негодяя в этом случаи. Выходит так? В результате будет как демократическом сша, тебя ещё и засудят. а негодяй сможет отвертется., имея связи во властных структурах. Нездря нам в 90 показывали сериал СПРУТ, видимо готовили, медленно и уверенно!
Отправлено: 13.02.26 - 20:22
Цитата:
А зачем вам кого-то обвинять? Это работа прокурора. Ваше дело - маленькое: написать заявление с просьбой провести проверку по факту, приложить все доказательства, включая видео, и спокойно ждать результата. А то сегодня вы обвините кого-то, а завтра самосуд захотите устроить. В правовом государстве это так не работает.
А зачем вам кого-то обвинять? Это работа прокурора. Ваше дело - маленькое: написать заявление с просьбой провести проверку по факту, приложить все доказательства, включая видео, и спокойно ждать результата. А то сегодня вы обвините кого-то, а завтра самосуд захотите устроить. В правовом государстве это так не работает.
Re: Евгений Жовтис: «Это будет токаевская конституция»....
Отправлено: 13.02.26 - 23:48
В этом смысле нынешние технологии никуда не делись. Если посмотреть на всю пропаганду, которая сейчас ведётся, на все эти «коллективы трудящихся» или студентов, или сельских тружеников, которые как один выступили за – это работает тем же образом. В соцсетях появились выдержки из инструкции из Администрации президента, которая была разослана деканам некоторых вузов, как организовывать посты среди студентов в поддержку этого проекта. Раньше такие вещи стыдливо назывались методичками или темничками, а теперь просто – инструкция. А как формируются избирательные комиссии? На 90% из бюджетников, а это такой управляемый народ. Но если раньше идеологией занималась компартия, а управлением – горисполкомы, то сейчас, поскольку разветвлённая партийная власть исчезла, то это всё вместе. Так что я наблюдаю и эти посты, и круглые столы каких-нибудь академиков или докторов наук. Я всё это проходил в СССР один в один.
В Костанае прошла интерактивная лекция, объединившая преподавателей и сотрудников одного из ведущих региональных вузов. Формат открытого диалога по теме «Проект новой Конституции РК: образование и наука как приоритет» позволил участникам не только ознакомиться с ключевыми положениями проекта Основного закона, но и обсудить его концептуальные изменения, уделив особое внимание закреплению принципов образования, науки, инноваций и развития человеческого капитала на конституционном уровне. Обсуждение проекта новой Конституции — это проявление зрелого гражданского участия, в котором важно слышать голоса ученых, преподавателей, молодежи и представителей экспертного сообщества. По мнению участников, именно сейчас формируются те смысловые ориентиры, которые определят, в какой стране будут жить и работать будущие поколения. Осознание того, что наука, инновации, искусственный интеллект и развитие исследовательских компетенций молодежи получают конституционный статус, придает происходящему особую значимость и подчеркивает стратегический выбор в пользу долгосрочного развития через человека и знания. Развивая эту мысль, декан факультета социально-гуманитарных наук, кандидат исторических наук Алибек Табулденов отметил, что новая Конституция выступает стратегическим ориентиром, в котором человек, его права, образование и культура становятся основой государственной политики. — Проект отражает переход к модели государства знаний, где интеллектуальный ресурс рассматривается как главный фактор общественного прогресса и конкурентоспособности страны, — подчеркнула старший преподаватель кафедры теории государства и права Индира Талтанова. Продолжая дискуссию, член Правления-проректор по вопросам инноваций и интернационализации Айдын Сабитов обратил внимание на практическое значение предлагаемых норм: «Закрепление науки и инноваций на уровне Конституции формирует устойчивую правовую среду для университетов и исследовательских центров, усиливает академическую свободу и повышает ответственность академического сообщества за результаты своей деятельности».
Re: Евгений Жовтис: «Это будет токаевская конституция»....
Отправлено: 14.02.26 - 20:50
Цитата:://Это будет токаевская конституция»///
Сколько будет у нас президентов, и столько же будет Конституции-каждый переписывает её под себя- придёт третий, четвёртый, -...цатый и у всех у них будет своя персональная Конституция.
Раньше при Хрущёве, во времена академика Вавилова и массового увлечения кукурузой, был лозунг: "....Генетика- продажная женщина империализма...", сейчас в пору сказать по аналогии: "...Конституция - продажная женщина президентов..."
Сколько будет у нас президентов, и столько же будет Конституции-каждый переписывает её под себя- придёт третий, четвёртый, -...цатый и у всех у них будет своя персональная Конституция.
