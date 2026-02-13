Re: Евгений Жовтис: «Это будет токаевская конституция»....

В этом смысле нынешние технологии никуда не делись. Если посмотреть на всю пропаганду, которая сейчас ведётся, на все эти «коллективы трудящихся» или студентов, или сельских тружеников, которые как один выступили за – это работает тем же образом. В соцсетях появились выдержки из инструкции из Администрации президента, которая была разослана деканам некоторых вузов, как организовывать посты среди студентов в поддержку этого проекта. Раньше такие вещи стыдливо назывались методичками или темничками, а теперь просто – инструкция. А как формируются избирательные комиссии? На 90% из бюджетников, а это такой управляемый народ. Но если раньше идеологией занималась компартия, а управлением – горисполкомы, то сейчас, поскольку разветвлённая партийная власть исчезла, то это всё вместе. Так что я наблюдаю и эти посты, и круглые столы каких-нибудь академиков или докторов наук. Я всё это проходил в СССР один в один.





В Костанае прошла интерактивная лекция, объединившая преподавателей и сотрудников одного из ведущих региональных вузов. Формат открытого диалога по теме «Проект новой Конституции РК: образование и наука как приоритет» позволил участникам не только ознакомиться с ключевыми положениями проекта Основного закона, но и обсудить его концептуальные изменения, уделив особое внимание закреплению принципов образования, науки, инноваций и развития человеческого капитала на конституционном уровне. Обсуждение проекта новой Конституции — это проявление зрелого гражданского участия, в котором важно слышать голоса ученых, преподавателей, молодежи и представителей экспертного сообщества. По мнению участников, именно сейчас формируются те смысловые ориентиры, которые определят, в какой стране будут жить и работать будущие поколения. Осознание того, что наука, инновации, искусственный интеллект и развитие исследовательских компетенций молодежи получают конституционный статус, придает происходящему особую значимость и подчеркивает стратегический выбор в пользу долгосрочного развития через человека и знания. Развивая эту мысль, декан факультета социально-гуманитарных наук, кандидат исторических наук Алибек Табулденов отметил, что новая Конституция выступает стратегическим ориентиром, в котором человек, его права, образование и культура становятся основой государственной политики. — Проект отражает переход к модели государства знаний, где интеллектуальный ресурс рассматривается как главный фактор общественного прогресса и конкурентоспособности страны, — подчеркнула старший преподаватель кафедры теории государства и права Индира Талтанова. Продолжая дискуссию, член Правления-проректор по вопросам инноваций и интернационализации Айдын Сабитов обратил внимание на практическое значение предлагаемых норм: «Закрепление науки и инноваций на уровне Конституции формирует устойчивую правовую среду для университетов и исследовательских центров, усиливает академическую свободу и повышает ответственность академического сообщества за результаты своей деятельности».