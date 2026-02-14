НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «И вдруг: горим!» И так три раза подряд - Погорельцы из Жамбыла требуют дать им постоянное жилье и найти виновных в пожаре
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53506
«И вдруг: горим!» И так три раза подряд - Погорельцы из Жамбыла требуют дать им постоянное жилье и найти виновных в пожаре
Отправлено: 14.02.26 - 15:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то, что осталось от восьмиквартирного дома по ул. Молодежная, 9 в селе Жамбыл Костанайского района, мы вошли на свой страх и риск: пол и ступеньки в деревянном шпальнике подозрительно скрипят и трещат, а на втором этаже кое-где нет потолка. В других местах его доски провисли из-за массивных желтых сосулек - это следы пожаротушения в мороз. Запах гари на одежде, отпечаток непонимания на лицах: где нам теперь жить?
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2461
Re: «И вдруг: горим!» И так три раза подряд - Погорельцы из...
Отправлено: 14.02.26 - 15:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо помочь людям. Там же в посёлке дать возможность строиться. Выделить строи материал. Если был у кого то злой умысел, остальные люди ведь не виноваты.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 503, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 503
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS