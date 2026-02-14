Отправлено: - 15:34

В то, что осталось от восьмиквартирного дома по ул. Молодежная, 9 в селе Жамбыл Костанайского района, мы вошли на свой страх и риск: пол и ступеньки в деревянном шпальнике подозрительно скрипят и трещат, а на втором этаже кое-где нет потолка. В других местах его доски провисли из-за массивных желтых сосулек - это следы пожаротушения в мороз. Запах гари на одежде, отпечаток непонимания на лицах: где нам теперь жить?