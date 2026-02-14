НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53506
Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
Отправлено: 14.02.26 - 11:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На XVII зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) уроженец Щучинска Владимир Смирнов 27 февраля выиграл 50-километровую лыжную гонку классическим стилем, став первым в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом. И вот спустя 32 года (без двух недель), 13 февраля 2026 года, вторую в истории золотую медаль зимних Игр принес Казахстану фигурист Михаил Шайдоров.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29558
Re: Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль...
Отправлено: 14.02.26 - 11:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь надо уберечь, охрану приставить, чтобы какой-нибудь наркоша случайно не... Ну вы поняли.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2461
Re: Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль...
Отправлено: 14.02.26 - 11:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я никогда в жизни не видел столько флагов Казахстана. Это самый лучший день в моей жизни. Если честно, то я не могу поверить.

Источник:


Также необходимо обратить внимание на колоссальную поддержку фанатов Шайдорова непосредственно на трибунах. Многие из них являются казахстанскими студентами в Италии.

А ещё стоит отметить, что для исторического выступления фигурист выбрал композицию в исполнении Димаша Кудайбергена!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2461
Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
Отправлено: 14.02.26 - 12:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России считают несправедливым "золото" Михаила Шайдорова из Казахстана на зимней Олимпиаде. Как всегда россияне считают что судии бортанули фигуриста из России Петра Гуменника На этих Играх было больно за двух человек – Илью Малинина и Петра Гуменника. Как всегда у Петра были проблемы с музыкой, которую забраковали перед вылетом в Милан из-за отсутствия согласия от правообладателя. Никогда мы не видели от Малинина столько ошибок: бабочка, падение, падение с бабочки хотя он выступал за США. С каждой новой ошибкой на Илью было все страшнее смотреть, потому что он прекрасно понимал, что его запас после короткой тает. которая остаётся по его итогам – не радость, а разочарование, проявления несправедливости – судейской и жизненной. Петра Гуменник переживал за то, что отдельным фигуристам неприятно кататься с ним рядом. переживал на то что он даже не смог пройтись с остальными атлетами на церемонии открытия. Напрашивается вопрос, за что уважать ?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.02.2026 - 13:29]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1918
Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
Отправлено: 14.02.26 - 12:12
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
судии бортанули

Пусть приезжает к нам,получает гражданство,и не будут бортовать.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2461
Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
Отправлено: 14.02.26 - 12:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Пусть приезжает к нам,получает гражданство,и не будут бортовать.

А нам зачем зашкваренные? У них в Думе принимают наказание к перебежчикам , лишение гражданства. Рождение Северной Корей в кубе! Надо власть менять что бы ни народ ни спортсмены не страдали. Михаил Шайдоров в соответствии с действующим законодательством РК за первое место на Олимпийских играх получит предусмотренные призовые в размере 250 тыс. долларов. Ну и ещё накидают бонусов наверное. Надо своих растить!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.02.2026 - 13:51]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1918
Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
Отправлено: 14.02.26 - 12:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
зачем зашкваренные?

Ну может он с мозгами и против войны и режима? У нас ему будет свободно. У нас же тоже в КЗ не все русские ждуны и путеноиды.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8864
Re: Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль...
Отправлено: 14.02.26 - 15:03
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
идели от Малинина столько ошибок


В спорте это называется: - ПЕРЕГОРЕЛ- когда с одного человека много ожидании.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну и ещё накидают бонусов наверное.


Ну да: - сейчас посыпятся: - авто, квартиры, подарки от спонсоров

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У них в Думе принимают наказание к перебежчикам


Пусть тогда ко всем ОДИНАКОВО принимают такие решения, не только к спортсменам: - сколько молодых умов уехало, сколько инженеров, тренеров, атомщиков, айтишников и прочих специалистов - они то же уехали в поисках лучшего куска хлеба, даже знаменитая Роднина которая сидит в этой же Думе - то же уехала и растила будущих чемпионов в Америке и дочь свою там оставила и сказала ей : "..не возвращаться в Россию под страхом смерти...".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 506, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 506
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS