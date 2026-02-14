Спустя 32 года у Казахстана появилась вторая золотая медаль зимних Олимпийских игр
На XVII зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) уроженец Щучинска Владимир Смирнов 27 февраля выиграл 50-километровую лыжную гонку классическим стилем, став первым в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом. И вот спустя 32 года (без двух недель), 13 февраля 2026 года, вторую в истории золотую медаль зимних Игр принес Казахстану фигурист Михаил Шайдоров. Читать новость
В России считают несправедливым "золото" Михаила Шайдорова из Казахстана на зимней Олимпиаде. Как всегда россияне считают что судии бортанули фигуриста из России Петра Гуменника На этих Играх было больно за двух человек – Илью Малинина и Петра Гуменника. Как всегда у Петра были проблемы с музыкой, которую забраковали перед вылетом в Милан из-за отсутствия согласия от правообладателя. Никогда мы не видели от Малинина столько ошибок: бабочка, падение, падение с бабочки хотя он выступал за США. С каждой новой ошибкой на Илью было все страшнее смотреть, потому что он прекрасно понимал, что его запас после короткой тает. которая остаётся по его итогам – не радость, а разочарование, проявления несправедливости – судейской и жизненной. Петра Гуменник переживал за то, что отдельным фигуристам неприятно кататься с ним рядом. переживал на то что он даже не смог пройтись с остальными атлетами на церемонии открытия. Напрашивается вопрос, за что уважать ?
Сабыр: Пусть приезжает к нам,получает гражданство,и не будут бортовать.
А нам зачем зашкваренные? У них в Думе принимают наказание к перебежчикам , лишение гражданства. Рождение Северной Корей в кубе! Надо власть менять что бы ни народ ни спортсмены не страдали. Михаил Шайдоров в соответствии с действующим законодательством РК за первое место на Олимпийских играх получит предусмотренные призовые в размере 250 тыс. долларов. Ну и ещё накидают бонусов наверное. Надо своих растить!
ПолиграфЪ Боярышников: идели от Малинина столько ошибок
В спорте это называется: - ПЕРЕГОРЕЛ- когда с одного человека много ожидании.
ПолиграфЪ Боярышников: Ну и ещё накидают бонусов наверное.
Ну да: - сейчас посыпятся: - авто, квартиры, подарки от спонсоров
ПолиграфЪ Боярышников: У них в Думе принимают наказание к перебежчикам
Пусть тогда ко всем ОДИНАКОВО принимают такие решения, не только к спортсменам: - сколько молодых умов уехало, сколько инженеров, тренеров, атомщиков, айтишников и прочих специалистов - они то же уехали в поисках лучшего куска хлеба, даже знаменитая Роднина которая сидит в этой же Думе - то же уехала и растила будущих чемпионов в Америке и дочь свою там оставила и сказала ей : "..не возвращаться в Россию под страхом смерти...".
