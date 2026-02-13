Отправлено: - 14:49

maxsaf:

надеюсь, что это просто совпадение

Цитата:Не думаю: - хронику просмотрите: - позавчера: САМОДОВОЛЬНОЕ нападение на блогера и судья выносит блогеру штраф за якобы публикацию НЕДОСТОВЕРНЫХ сведении в адрес ЧЕСТНОГО гос.чиновника; вчера - заседание Правительства и критика Президента министра здравоохранения за состояние дел в этой сфере в том числе и за воровство бюджетных денег; сегодня- мгновенно арест этой дамы курирующей как раз сферу здравоохранения.То есть: - спецорган показал Президенту- мы не спим, мы ВСЕХ и ВСЯ контролируем- мы только ждём вашей КОМАНДЫ на посадку того или иного чиновника, а, так они все ЗАЛЯПАНЫ- можно хватать всех подряд.