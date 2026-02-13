НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53506
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
Это подтвердили в КНБ. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование. Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.




A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8864
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 14.02.26 - 14:49
Цитата:
maxsaf:
надеюсь, что это просто совпадение


Не думаю: - хронику просмотрите: - позавчера: САМОДОВОЛЬНОЕ нападение на блогера и судья выносит блогеру штраф за якобы публикацию НЕДОСТОВЕРНЫХ сведении в адрес ЧЕСТНОГО гос.чиновника; вчера - заседание Правительства и критика Президента министра здравоохранения за состояние дел в этой сфере в том числе и за воровство бюджетных денег; сегодня- мгновенно арест этой дамы курирующей как раз сферу здравоохранения.

То есть: - спецорган показал Президенту- мы не спим, мы ВСЕХ и ВСЯ контролируем- мы только ждём вашей КОМАНДЫ на посадку того или иного чиновника, а, так они все ЗАЛЯПАНЫ- можно хватать всех подряд.
