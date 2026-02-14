Отправлено: - 10:54





По улице Гашека, где спортивный комплекс, на пешеходном переходе установить бы светофор с кнопкой, - предлагает житель Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ. - Сейчас, когда ЖК «Тобол» и «Ривьера» заселяться будут, будет огромный поток машин.

Цитата:Да там рядом светофор на перекрёстке с ул.Чкалова! Народ в корень обленился! Лишних пару метров пойти в лом. И это ради того что бы пройти на платную стоянку. Светофоров натыкали везде , по первому скулежу ленивых.