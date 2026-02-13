Отправлено: - 10:37

saba:

почему при всей борьбе с коррупцией, со всеми этими тестами при поступлении на госслужбу(смешно) с проверкой отношения к коррупции всё таки при любом удобном случае протестированные чиновники начинают брать?

Цитата:Отношение к коррупции начинается с вашего отношения к ее снобизму и закидонам. Она ещё не сделала ничего, чтобы заслужить персональный санузел. Она сама сказала, что курирует некоторые отрасли, но ничего толком не делает, ни за что не отвечает. При этом уже хочет иметь преференции, незаслуженно. И вы в этом ничего плохого не видите. Проблема в вас, в вашем восприятии коррупции. Коррупция, это не только взятка. Это любое повреждение ДНК госслужащего.