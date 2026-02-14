НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Народный гаишник». Нужен ли тут светофор с кнопкой?
 
 
N
NG.kz
Я робот
20.12.07
53503
«Народный гаишник». Нужен ли тут светофор с кнопкой?
14.02.26 - 09:17
- По улице Гашека, где спортивный комплекс, на пешеходном переходе установить бы светофор с кнопкой, - предлагает житель Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ. - Сейчас, когда ЖК «Тобол» и «Ривьера» заселяться будут, будет огромный поток машин.
Читать новость

maxsaf
maxsaf
27.05.18
29556
Re: «Народный гаишник». Нужен ли тут светофор с кнопкой?
14.02.26 - 09:17
#1
Везде нужен с кнопкой. И приравнять мигающую лампочку к проезду на красный.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
22.05.17
2454
Re: «Народный гаишник». Нужен ли тут светофор с кнопкой?
14.02.26 - 10:54
#2
Цитата:
- По улице Гашека, где спортивный комплекс, на пешеходном переходе установить бы светофор с кнопкой, - предлагает житель Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ. - Сейчас, когда ЖК «Тобол» и «Ривьера» заселяться будут, будет огромный поток машин.

Да там рядом светофор на перекрёстке с ул.Чкалова! Народ в корень обленился! Лишних пару метров пойти в лом. И это ради того что бы пройти на платную стоянку. Светофоров натыкали везде , по первому скулежу ленивых.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
22.05.17
2454
Re: «Народный гаишник». Нужен ли тут светофор с кнопкой?
14.02.26 - 10:56
#3
Вот новость с утра что наш фигурист завоевал золото.. вот это новость так новость.. но редакция НГ спит..
v
vofkakst
22.06.15
2125
«Народный гаишник». Нужен ли тут светофор с кнопкой?
14.02.26 - 11:07
#4
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Народ в корень обленился! Лишних пару метров пойти в лом.
Для такой коротенькой улицы - итак непростительно много знаков и светофоров! Реально - ножками потопать чуток - уже преступление для людей. Итак уже по всему городу практически под 40 ехать приходится - из-за таких неженок, которым тяжко дорогу перейти в уже отведенном для этого месте. Везде лежачие да ограничивающие знаки.
