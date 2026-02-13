Кто сказал что он Вип? Он золотой как у Януковича в Межигорье? Что определённый уровень снобизма влияет на умственные способности и профессиональные качества? По мне так без разницы , что у неё стоит в кабинете, лишь бы работу свою делала хорошо! А с этим у неё , как выяснилось проблемы. Мы ещё не знаем, за что её задержали, а уже ликуем:" А это та , которая ср..ть не хотела вместе со всеми, ату её, ату!" Не большой любитель нашего чиновничества, именно изза слабой работы и плохого профессионализма,но надо признать, что без управления наше государство не выживет, как и любое другое государство! Вопрос конечно системный, почему при всей борьбе с коррупцией, со всеми этими тестами при поступлении на госслужбу(смешно) с проверкой отношения к коррупции всё таки при любом удобном случае протестированные чиновники начинают брать? И почему генерал-лейтенант слжбы провалившей работу становится у нас премьер-министром? Как оценивают при назначении, по принципу личной преданности или по уровню профессионализма!!!
saba: почему при всей борьбе с коррупцией, со всеми этими тестами при поступлении на госслужбу(смешно) с проверкой отношения к коррупции всё таки при любом удобном случае протестированные чиновники начинают брать?
Отношение к коррупции начинается с вашего отношения к ее снобизму и закидонам. Она ещё не сделала ничего, чтобы заслужить персональный санузел. Она сама сказала, что курирует некоторые отрасли, но ничего толком не делает, ни за что не отвечает. При этом уже хочет иметь преференции, незаслуженно. И вы в этом ничего плохого не видите. Проблема в вас, в вашем восприятии коррупции. Коррупция, это не только взятка. Это любое повреждение ДНК госслужащего.
maxsaf: Проблема в вас, в вашем восприятии коррупции. Коррупция, это не только взятка.
Согласен: -" есть поговорка: - "...неча на зеркало пенять...." Когда в обществе создаться простое НЕТЕРПЕНИЕ к ворам и коррупционерам; когда одно лишь упоминание о них будет вызывать презрение и омерзение к ним, тогда можно говорить об успехах в борьбе с этим злом. А, теперь пример ярко иллюстрирующий сегодняшнее отношение САМОЙ этой продажной нынешней власти к этим самим коррупционерам осуждёнными этой самой властью: - - недавно пришлось быть в одной деловой встрече по инвестициям в сельское хозяйство, где присутствовал самый главный осуждённый по громкому акиматовскому делу и было пару действующих районных акимов и несколько наших аграриев-передовиков- орденоносцев, остальные- мелочь пузатая вроде меня: - так вот аграрии с ним поздоровались так себе в силу необходимости общего присутствия, а эти акимы и некоторые гос.служащие прямо ПОДОБОСТРАСТНО пообнимались с ним как будто он герой СВО и вернулся с заслуженными ранами и победой и грудь в орденах и мдалиях. В их глазах читалось - "....вон сумел же, умеет всё таки жить...".
Кстати владеет несколькими сельхозпредприяьиями, под жопой ТLC Лексус 600 серий.
Так что с этой коррупции ОНИ будут ДОЛГО- ПРЕДОЛГО бороться.
vofkakst: Например непосредственный начальник владелицы вип-толчка
Цитата:
saba:
Очевидно, напрашивается выступление в СМИ акима области Аксакалова- о ситуации в вверенной ему области, в вверенном ему аппарате областного акимата и о ситуации конкретно в отделе здравоохранения области:- ведь эту Мусагазину - курирующую здравоохранение области, арестовали КОНКРЕТНО после критики и обвинения Президентом министра здравоохранения на расширенном заседании о почти КРИМИНОГЕННОЙ-ВОРОВСКОЙ обстановке создавшей в системе здравоохранения страны.
Представляю её состояние сейчас в данных "апартаментах". Человеку свойственно мечтать о красивой жизни. Люди изо всех сил рвутся из грязи в князи...но реальность заставляет задуматься о настоящем... теперь по сути из князи в грязи ...
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать