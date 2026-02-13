НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53503
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
13.02.26 - 21:55
Это подтвердили в КНБ. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование. Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.




111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46783
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
13.02.26 - 23:57
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
не откупился, а п

Да, официально не откупился, все делается под ковром, а потому особняк,
Ты не знаешь нашего менталитета там среди гейских людей в Америке?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29556
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
14.02.26 - 00:29
Цитата:
111:
Да, официально не откупился,

А чё, кто-то ещё и официально откупается у вас? :lol:
Ты чё несёшь?))
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2125
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 01:54
Как говорится: "вор должен сидеть в тюрьме"...

Весна покажет, кто где с*@л.

На примере с правозащитником - хорошо видно, как прогнила судебная система

Интересно, кто-нибудь еще сложит полномочия? Например непосредственный начальник владелицы вип-толчка ...
Закон и порядок, братцы. ;-)
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29556
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
14.02.26 - 06:48
Цитата:
vofkakst:
начальник владелицы вип-толчка ...

Надо было после первых звоночков зачистку проводить в одном кабинете, чтобы весь карточный домик не сложился :oops: 8-)
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
612
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 07:31
Цитата:
abaika95:
Насисделись так что страна потом развалилась от их сидения Тоже пример так себе Цитата: абике:

Посмотрим на что нынешние коррупционеры насидятся
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8516
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 08:50
Цитата:
vofkakst:
вип-толчка .

Кто сказал что он Вип? Он золотой как у Януковича в Межигорье? Что определённый уровень снобизма влияет на умственные способности и профессиональные качества? По мне так без разницы , что у неё стоит в кабинете, лишь бы работу свою делала хорошо! А с этим у неё , как выяснилось проблемы. Мы ещё не знаем, за что её задержали, а уже ликуем:" А это та , которая ср..ть не хотела вместе со всеми, ату её, ату!" Не большой любитель нашего чиновничества, именно изза слабой работы и плохого профессионализма,но надо признать, что без управления наше государство не выживет, как и любое другое государство! Вопрос конечно системный, почему при всей борьбе с коррупцией, со всеми этими тестами при поступлении на госслужбу(смешно) с проверкой отношения к коррупции всё таки при любом удобном случае протестированные чиновники начинают брать? И почему генерал-лейтенант слжбы провалившей работу становится у нас премьер-министром? Как оценивают при назначении, по принципу личной преданности или по уровню профессионализма!!!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29556
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
14.02.26 - 10:37
Цитата:
saba:
почему при всей борьбе с коррупцией, со всеми этими тестами при поступлении на госслужбу(смешно) с проверкой отношения к коррупции всё таки при любом удобном случае протестированные чиновники начинают брать?

Отношение к коррупции начинается с вашего отношения к ее снобизму и закидонам. Она ещё не сделала ничего, чтобы заслужить персональный санузел. Она сама сказала, что курирует некоторые отрасли, но ничего толком не делает, ни за что не отвечает. При этом уже хочет иметь преференции, незаслуженно. И вы в этом ничего плохого не видите. Проблема в вас, в вашем восприятии коррупции. Коррупция, это не только взятка. Это любое повреждение ДНК госслужащего.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8862
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 10:55
Цитата:
maxsaf:
Проблема в вас, в вашем восприятии коррупции. Коррупция, это не только взятка.


Согласен: -" есть поговорка: - "...неча на зеркало пенять...."
Когда в обществе создаться простое НЕТЕРПЕНИЕ к ворам и коррупционерам; когда одно лишь упоминание о них будет вызывать презрение и омерзение к ним, тогда можно говорить об успехах в борьбе с этим злом.
А, теперь пример ярко иллюстрирующий сегодняшнее отношение САМОЙ этой продажной нынешней власти к этим самим коррупционерам осуждёнными этой самой властью: -
- недавно пришлось быть в одной деловой встрече по инвестициям в сельское хозяйство, где присутствовал самый главный осуждённый по громкому акиматовскому делу и было пару действующих районных акимов и несколько наших аграриев-передовиков- орденоносцев, остальные- мелочь пузатая вроде меня: - так вот аграрии с ним поздоровались так себе в силу необходимости общего присутствия, а эти акимы и некоторые гос.служащие прямо ПОДОБОСТРАСТНО пообнимались с ним как будто он герой СВО и вернулся с заслуженными ранами и победой и грудь в орденах и мдалиях.
В их глазах читалось - "....вон сумел же, умеет всё таки жить...".

Кстати владеет несколькими сельхозпредприяьиями, под жопой ТLC Лексус 600 серий.

Так что с этой коррупции ОНИ будут ДОЛГО- ПРЕДОЛГО бороться.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8862
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 11:05
Цитата:
vofkakst:
Например непосредственный начальник владелицы вип-толчка

Цитата:
saba:


Очевидно, напрашивается выступление в СМИ акима области Аксакалова- о ситуации в вверенной ему области, в вверенном ему аппарате областного акимата и о ситуации конкретно в отделе здравоохранения области:- ведь эту Мусагазину - курирующую здравоохранение области, арестовали КОНКРЕТНО после критики и обвинения Президентом министра здравоохранения на расширенном заседании о почти КРИМИНОГЕННОЙ-ВОРОВСКОЙ обстановке создавшей в системе здравоохранения страны.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2454
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
14.02.26 - 11:10
Цитата:
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали

Источник:

Вот у нас работают антикор ! И самое главное что президент отдал антикор под крыло КНБ. Новость с утра , наш фигурист завоевал золото.. вот это новость так новость.. но редакция НГ спит..

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8862
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 11:19
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
президент отдал антикор под крыло КНБ.


Это самое и тревожное: - значит коррупция на сегодня в Казахстане- это не просто банальное ВОРОВСТВО денег с бюджета- а, УГРОЗА национальной безопасности.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29556
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
14.02.26 - 11:27
Цитата:
ACROS:
значит коррупция на сегодня в Казахстане- это не просто банальное ВОРОВСТВО денег с бюджета- а, УГРОЗА национальной безопасности.

Так и есть.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2454
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
14.02.26 - 11:28
Представляю её состояние сейчас в данных "апартаментах". Человеку свойственно мечтать о красивой жизни. Люди изо всех сил рвутся из грязи в князи...но реальность заставляет задуматься о настоящем... теперь по сути из князи в грязи ...
