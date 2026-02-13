НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53502
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это подтвердили в КНБ. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование. Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.




Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46783
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 23:57
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
не откупился, а п

Да, официально не откупился, все делается под ковром, а потому особняк,
Ты не знаешь нашего менталитета там среди гейских людей в Америке?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29552
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 14.02.26 - 00:29
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, официально не откупился,

А чё, кто-то ещё и официально откупается у вас? :lol:
Ты чё несёшь?))
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2124
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 14.02.26 - 01:54
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится: "вор должен сидеть в тюрьме"...

Весна покажет, кто где с*@л.

На примере с правозащитником - хорошо видно, как прогнила судебная система

Интересно, кто-нибудь еще сложит полномочия? Например непосредственный начальник владелицы вип-толчка ...
Закон и порядок, братцы. ;-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 483, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 483
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS