Отправлено: - 22:42

maxsaf:

Кому как. Абайка вон сказал - дело дрянь Видимо все его аргументы в защиту останутся без вознаграждения

Цитата:Конечно дело дрянь, это по идее деградация полная, что ни чиновник то скандал, как конвейр, это нормально разве?! Фигуранты уголовных дел чиновники областного уровня? Раньше люди по 20 лет сидели в этих кабинетах, и результат был, строили, сеяли и т д. И.т.п., сейчас уголовка кругом, да порядочные люди от стыда бы сгорели в былые времена, сейчас: "ничего не знаю, ничего не помню, следствие разберётся" чушь собачья кругом