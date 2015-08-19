Re: "Дело о ЦОНе": Экс-глава аппарата акима...

Отправлено: - 07:19

и по дорогам ездим очень хорошим , да много всего чего , и то что не сдал хозяина тоже правда , горькая правда того что и следствие и прокуратура все ручные , кого надо закроют , кого не надо оставят , возьмите сегодняшних , уже последователей Твердохлебова и его команды , опять голова в кустах где то , а жопу как обычно имеют .