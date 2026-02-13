Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53502
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
Это подтвердили в КНБ. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование. Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 611
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
Отличная новость, пусть Николаю 800 тысяч вернёт, с моральным ущербом, это полный провал акимата, всей этой этики, и прочих
Отправлено: 13.02.26 - 22:19
Цитата:
Кому как. Абайка вон сказал - дело дрянь
Видимо все его аргументы в защиту останутся без вознаграждения
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1281
Отправлено: 13.02.26 - 22:39
Если замакима осудит суд, то Гиньятов имеет право подать иск в суд для реабилитации, приложив копию будущего приговора, тем самым возместить нанесенный ему моральный вред! Как гос-во будет поднимать экономический рост и реализовывать с помощью бюджетных денег сырые проекты во всех сферах экономики, здравоохранения, образования и тому подобных, если в стране каждый второй меркантилен и просится на нары! Первый президент был прав когда говорил, что он каждого госслужащего может отправить на скамью подсудимых! Представляете, что скоро в стране может не остаться несудимых госслужащих и наверное в Конституцию ввести высшую меру наказания за подрыв национальной безопасности путем хищений, взяточничества, мошенничества, потому что страна живет за счет сырья и налогов, не производя экспортных товаров!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 611
Отправлено: 13.02.26 - 22:42
Цитата:
Конечно дело дрянь, это по идее деградация полная, что ни чиновник то скандал, как конвейр, это нормально разве?! Фигуранты уголовных дел чиновники областного уровня? Раньше люди по 20 лет сидели в этих кабинетах, и результат был, строили, сеяли и т д. И.т.п., сейчас уголовка кругом, да порядочные люди от стыда бы сгорели в былые времена, сейчас: "ничего не знаю, ничего не помню, следствие разберётся" чушь собачья кругом
Конечно дело дрянь, это по идее деградация полная, что ни чиновник то скандал, как конвейр, это нормально разве?! Фигуранты уголовных дел чиновники областного уровня? Раньше люди по 20 лет сидели в этих кабинетах, и результат был, строили, сеяли и т д. И.т.п., сейчас уголовка кругом, да порядочные люди от стыда бы сгорели в былые времена, сейчас: "ничего не знаю, ничего не помню, следствие разберётся" чушь собачья кругом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46780
Отправлено: 13.02.26 - 22:47
Откупили ее, молодцы, люди Назеке, и сейчас она буде прохлаждаться в своем огромном особняке в 4 этажа..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.11.13
- Сообщений:
- 96
Отправлено: 13.02.26 - 22:57
Это в ее кабинете якобы соорудили персональный туалет?
Отправлено: 13.02.26 - 23:00
Цитата:
Это отлично. И раньше и сейчас хапали, просто сейчас начали за это наказывать, и это хорошо. Кто из неосужденых замов прошлых 30 лет жил в квартире двушке или ездил на девятке?
Это отлично. И раньше и сейчас хапали, просто сейчас начали за это наказывать, и это хорошо. Кто из неосужденых замов прошлых 30 лет жил в квартире двушке или ездил на девятке?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18420
Отправлено: 13.02.26 - 23:01
Цитата:
Приведи хоть один комент где бы я ее защищал?))
Пустобрех)
Цитата:
Насисделись так что страна потом развалилась от их сидения
Тоже пример так себе Цитата:
Ей вменяют превышение полномочий вроде
Приведи хоть один комент где бы я ее защищал?))
Пустобрех)
Насисделись так что страна потом развалилась от их сидения
Ей вменяют превышение полномочий вроде
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46780
Отправлено: 13.02.26 - 23:15
Цитата:
Цитата:
Какой ты наивный, украл миллиард, не откупился как Нуралы миллионами долларов с Даригой, а просто сидишь и живешь в своем особняке пару лет и всё
Ты чист..
По моему так даже лучше
сейчас начали за это наказывать, и
Какой ты наивный, украл миллиард, не откупился как Нуралы миллионами долларов с Даригой, а просто сидишь и живешь в своем особняке пару лет и всё
Ты чист..
По моему так даже лучше
Отправлено: 13.02.26 - 23:16
Цитата:
Что значит якобы? Она сама это подтвердила.
Цитата:
Держи
Цитата:
Цитата:
Что значит якобы? Она сама это подтвердила.
Держи
А если там сотрудники вонюче серят? А девушке не приятно с ними в один сан узел ходить из за этого Не стоит кидаться камнями сразу)) И вообще ничего не доказано)
А если там сотрудники вонюче серят? А девушке не приятно с ними в один сан узел ходить из за этого Не стоит кидаться камнями сразу)) И вообще ничего не доказано)
