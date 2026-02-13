НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53502
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
Это подтвердили в КНБ. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование. Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.




Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
611
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 21:55
#1
Отличная новость, пусть Николаю 800 тысяч вернёт, с моральным ущербом, это полный провал акимата, всей этой этики, и прочих
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29549
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 22:19
#2
Цитата:
ОГПУ:
Отличная новость

Кому как. Абайка вон сказал - дело дрянь :lol:
Видимо все его аргументы в защиту останутся без вознаграждения 8-)
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1281
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 22:39
#3
Если замакима осудит суд, то Гиньятов имеет право подать иск в суд для реабилитации, приложив копию будущего приговора, тем самым возместить нанесенный ему моральный вред! Как гос-во будет поднимать экономический рост и реализовывать с помощью бюджетных денег сырые проекты во всех сферах экономики, здравоохранения, образования и тому подобных, если в стране каждый второй меркантилен и просится на нары! Первый президент был прав когда говорил, что он каждого госслужащего может отправить на скамью подсудимых! Представляете, что скоро в стране может не остаться несудимых госслужащих и наверное в Конституцию ввести высшую меру наказания за подрыв национальной безопасности путем хищений, взяточничества, мошенничества, потому что страна живет за счет сырья и налогов, не производя экспортных товаров!
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
611
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 22:42
#4
Цитата:
maxsaf:
Кому как. Абайка вон сказал - дело дрянь Видимо все его аргументы в защиту останутся без вознаграждения

Конечно дело дрянь, это по идее деградация полная, что ни чиновник то скандал, как конвейр, это нормально разве?! Фигуранты уголовных дел чиновники областного уровня? Раньше люди по 20 лет сидели в этих кабинетах, и результат был, строили, сеяли и т д. И.т.п., сейчас уголовка кругом, да порядочные люди от стыда бы сгорели в былые времена, сейчас: "ничего не знаю, ничего не помню, следствие разберётся" чушь собачья кругом
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46780
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 22:47
#5
Откупили ее, молодцы, люди Назеке, и сейчас она буде прохлаждаться в своем огромном особняке в 4 этажа..
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
96
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 22:57
#6
Это в ее кабинете якобы соорудили персональный туалет?
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29549
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 23:00
#7
Цитата:
ОГПУ:
Конечно дело дрянь, это по идее деградация полная, что ни чиновник то скандал, как конвейр, это нормально разве?!

Это отлично. И раньше и сейчас хапали, просто сейчас начали за это наказывать, и это хорошо. Кто из неосужденых замов прошлых 30 лет жил в квартире двушке или ездил на девятке?
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18420
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 23:01
#8
Цитата:
maxsaf:
Видимо все его аргументы в защиту останутся без вознаграждения

Приведи хоть один комент где бы я ее защищал?))
Пустобрех)
Цитата:
ОГПУ:
Раньше люди по 20 лет сидели в этих кабинетах

Насисделись так что страна потом развалилась от их сидения
Тоже пример так себе Цитата:
абике:
Конституцию ввести высшую меру наказания за подрыв национальной безопасности путем хищений, взяточничества, мошенничества

Ей вменяют превышение полномочий вроде
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46780
Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки задержали
Отправлено: 13.02.26 - 23:15
#9
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
сейчас начали за это наказывать, и

Какой ты наивный, украл миллиард, не откупился как Нуралы миллионами долларов с Даригой, а просто сидишь и живешь в своем особняке пару лет и всё
Ты чист..
По моему так даже лучше
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29549
Re: Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазину все-таки...
Отправлено: 13.02.26 - 23:16
#10
Цитата:
Безбилетный пассажир:
Это в ее кабинете якобы соорудили персональный туалет?

Что значит якобы? Она сама это подтвердила.


Цитата:
abaika95:
Приведи хоть один комент где бы я ее защищал?))

Держи

Цитата:
abaika95:
А если там сотрудники вонюче серят? А девушке не приятно с ними в один сан узел ходить из за этого Не стоит кидаться камнями сразу)) И вообще ничего не доказано)


Цитата:
abaika95: Власть критикуют все подряд и все кому ни лень и ничего А вот когда власть решилась судится то сразу истерика началась Ааааа как же так Госслужащая решила судится караул!!
