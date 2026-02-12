НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53501
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 17:17
Корреспондент "Нашей Газеты" пока не смог подтвердить эту информацию. На телефонные звонки не отвечают ни по личному телефону, ни в приемной заместителя акима. В пресс-службе департамента полиции предложили адресовать вопросы к КНБ.
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46777
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 01:06
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
А что скажешь о Рахат Алиев?

Что там сказать?
Что его предательский убили ойропейцы, чтобы он не рассказывал о них, как и его сына впоследствии так же убили ойропейцы?
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18418
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 13.02.26 - 10:01
если уже костанайские новости написали да еще в таком тоне неподабающем значит дело дрянь


иначе КН бы не простили нападки на целого зама или как сейчас модно феминитивы замшу?
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29545
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 10:53
Цитата:
abaika95:
если уже костанайские новости написали да еще в таком тоне неподабающем значит дело дрянь

Это смотря на чьей ты стороне. ;-)
Народ в основном радуется, а в твоих словах нотки грусти :lol:
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18418
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:12
Цитата:
maxsaf:
Народ в основном радуется,

народ и в 1936 радовался))) пока сами к стенке не встали
а так мне паралельно
нашли козла отпущения
очередного
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29545
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:20
Цитата:
abaika95:
нашли козла отпущения очередного

Намекаешь на то, что настоящие преступники на свободе? :-o :lol:
Не ожидал от тебя столько смелости :lol:
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18418
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 13.02.26 - 11:21
Цитата:
vofkakst:
В таком случае должно быть как: Оправдать Гиньятова; отменить судимость (или что в таких случаях делается)

закон и решение суда обратной силы не имеет
он может только в высшей инстанции оспорить решение
и то не факт кстати
его же осудили до задержания а в тот момент никаких дел и фактов выявлено по ней небыло
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29545
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:23
Цитата:
abaika95:
он может только в высшей инстанции оспорить решение

Так он вроде этим и занимается
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18418
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:47
Цитата:
maxsaf:
Намекаешь на то, что настоящие преступники на свободе?

нет джандаев же под следствием)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8858
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 13.02.26 - 16:21
Цитата:
EvilWizard:
меня не надо освобождать


Единственное что вам нужно сделать: - сходить в суд и посмотреть в глаза судье вынесшему вердикт на штраф 800 000 тенге и потребовать пересмотра дела.
Всё это произошло МОЛНИЕНОСНО после ПИНКА Президента министру здравоохранения во время расшмренного заседания.
Значит Мусагазину - спецорганы "вели" и вели задолго до ареста и она была под их колпакоми:- и после критики Президента ситуации с финансами в здравоохранении получив "отмашку": - пригласили к себе и задержали её.
Значит вывод: - "спецорганы "ведут" ВСЕХ гос.чиновников сидящих на распределении финансов и материальных благ и если что - просто ждут отмашки- так выходит.
Очевидно без "отмашки" нельзя - а, иначе парализуется вся система гос.управления- кто же тогда будет работать ???
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29545
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 18:37
КН пишет, что она под домашним арестом. Всё, теперь унитаз из кабинета уберут по-тихому, как будто и не было. 8-)
