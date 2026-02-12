Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 17:17
Корреспондент "Нашей Газеты" пока не смог подтвердить эту информацию. На телефонные звонки не отвечают ни по личному телефону, ни в приемной заместителя акима. В пресс-службе департамента полиции предложили адресовать вопросы к КНБ.
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 01:06
Что там сказать?
Что его предательский убили ойропейцы, чтобы он не рассказывал о них, как и его сына впоследствии так же убили ойропейцы?
А что скажешь о Рахат Алиев?
Что там сказать?
Что его предательский убили ойропейцы, чтобы он не рассказывал о них, как и его сына впоследствии так же убили ойропейцы?
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 13.02.26 - 10:01
если уже костанайские новости написали да еще в таком тоне неподабающем значит дело дрянь
иначе КН бы не простили нападки на целого зама или как сейчас модно феминитивы замшу?
иначе КН бы не простили нападки на целого зама или как сейчас модно феминитивы замшу?
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 10:53
Это смотря на чьей ты стороне.
Народ в основном радуется, а в твоих словах нотки грусти
abaika95:
если уже костанайские новости написали да еще в таком тоне неподабающем значит дело дрянь
если уже костанайские новости написали да еще в таком тоне неподабающем значит дело дрянь
Это смотря на чьей ты стороне.
Народ в основном радуется, а в твоих словах нотки грусти
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:12
народ и в 1936 радовался))) пока сами к стенке не встали
а так мне паралельно
нашли козла отпущения
очередного
maxsaf:
Народ в основном радуется,
Народ в основном радуется,
народ и в 1936 радовался))) пока сами к стенке не встали
а так мне паралельно
нашли козла отпущения
очередного
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:20
Намекаешь на то, что настоящие преступники на свободе?
Не ожидал от тебя столько смелости
abaika95:
нашли козла отпущения очередного
нашли козла отпущения очередного
Намекаешь на то, что настоящие преступники на свободе?
Не ожидал от тебя столько смелости
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 13.02.26 - 11:21
закон и решение суда обратной силы не имеет
он может только в высшей инстанции оспорить решение
и то не факт кстати
его же осудили до задержания а в тот момент никаких дел и фактов выявлено по ней небыло
vofkakst:
В таком случае должно быть как: Оправдать Гиньятова; отменить судимость (или что в таких случаях делается)
В таком случае должно быть как: Оправдать Гиньятова; отменить судимость (или что в таких случаях делается)
закон и решение суда обратной силы не имеет
он может только в высшей инстанции оспорить решение
и то не факт кстати
его же осудили до задержания а в тот момент никаких дел и фактов выявлено по ней небыло
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:23
Так он вроде этим и занимается
abaika95:
он может только в высшей инстанции оспорить решение
он может только в высшей инстанции оспорить решение
Так он вроде этим и занимается
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 11:47
нет джандаев же под следствием)
maxsaf:
Намекаешь на то, что настоящие преступники на свободе?
Намекаешь на то, что настоящие преступники на свободе?
нет джандаев же под следствием)
A
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 13.02.26 - 16:21
Единственное что вам нужно сделать: - сходить в суд и посмотреть в глаза судье вынесшему вердикт на штраф 800 000 тенге и потребовать пересмотра дела.
Всё это произошло МОЛНИЕНОСНО после ПИНКА Президента министру здравоохранения во время расшмренного заседания.
Значит Мусагазину - спецорганы "вели" и вели задолго до ареста и она была под их колпакоми:- и после критики Президента ситуации с финансами в здравоохранении получив "отмашку": - пригласили к себе и задержали её.
Значит вывод: - "спецорганы "ведут" ВСЕХ гос.чиновников сидящих на распределении финансов и материальных благ и если что - просто ждут отмашки- так выходит.
Очевидно без "отмашки" нельзя - а, иначе парализуется вся система гос.управления- кто же тогда будет работать ???
EvilWizard:
меня не надо освобождать
меня не надо освобождать
Единственное что вам нужно сделать: - сходить в суд и посмотреть в глаза судье вынесшему вердикт на штраф 800 000 тенге и потребовать пересмотра дела.
Всё это произошло МОЛНИЕНОСНО после ПИНКА Президента министру здравоохранения во время расшмренного заседания.
Значит Мусагазину - спецорганы "вели" и вели задолго до ареста и она была под их колпакоми:- и после критики Президента ситуации с финансами в здравоохранении получив "отмашку": - пригласили к себе и задержали её.
Значит вывод: - "спецорганы "ведут" ВСЕХ гос.чиновников сидящих на распределении финансов и материальных благ и если что - просто ждут отмашки- так выходит.
Очевидно без "отмашки" нельзя - а, иначе парализуется вся система гос.управления- кто же тогда будет работать ???
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 13.02.26 - 18:37
КН пишет, что она под домашним арестом. Всё, теперь унитаз из кабинета уберут по-тихому, как будто и не было.
