НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53501
«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
Отправлено: 11.02.26 - 17:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Сейчас немного приболела, простыла, но все равно не пропускаю свои рабочие дни. А что мне дома делать? Хочу, чтобы улицы были чистыми.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2098
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 17:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, простая, добрая, бесхитростная. И с хорошим юмором
Цитата:
Сейчас рабочие борются со снегом с помощью тракторов, лопат и терпения
:lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8858
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 20:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://А куда больше идти-то бабушке?»///

Действительно: - "...куда ей идти в социально- ориентированном унитарном СПРАВЕДЛИВОМ государстве с будущей новой ЧЕЛОВЕКО-ЦЕНТРИЧНОЙ Конституцией..."

На пенсию хорошую не заработала- не знаем почему; квартиры своей - тоже нет; жизненных переспектив- тоже нет.
Кроме почтения к её ТЯЖЕЛОМУ физическому труду и отсутствия НЫТЬЯ вызывает уважение также её жизненный оптимизм.
Профайл
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1044
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 22:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заурши КУШУКОВОЙ в мае исполнится 68 лет.
- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Возвращаюсь домой с работы, ужинаю, потом смотрю любимые программы по телевизору. Утром иду на работу.

Всё как у меня, только без телевизора, и мне 39.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2098
«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
Отправлено: 11.02.26 - 22:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
Всё как у меня

Ну без хобби это вы зря. Верхнее образование пёс с ним, не велика потеря, а хобби нужно. Не знаю, хоть бы в настолки играли.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2450
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 22:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По сравнению с 2010 годом мусора на улицах стало меньше, отмечает она

Источник:


Понятное дело... понаехавшие уезжают потихоньку .. вот по этому и улицы и дворы становятся чище и цветов больше.... вандализма на порядок меньше
Профайл
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
39
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 12.02.26 - 17:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие у нас понаехавшие были 15-16 лет назад? Оралманы из южной Азии и ближнего Востока, которые возвращались якобы на Родину, но, забрав подъемные, через время тихо утекали? Точно подмечено, Вчекушка, хорошо, хоть кто-то про такие моменты помнит, молодец.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46777
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 12.02.26 - 18:19
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
История, которая заставляет не просто поблагодарить в следующий раз дворника, а задуматься о всей системе, где человек в 68 лет вынужден мерзнуть на ветру с лопатой, потому что иначе не выжить. И где на вопрос «почему?» есть только один короткий ответ: «А куда больше идти-то бабушке?» Её главная просьба к нам, горожанам, проста: «Кидайте в урны!». Может быть, начав с этого


Какая то сентиментальная белиберда
В Финляндии и Норвегии как убирают снег?
Мы что тут, виноваты, что наш акимат не закупает современные снегоочистительные плуги, роторные там, технику для дворов и тд?
Мы виноваты что наш акимат им платит копейки?
С чего я не должен затаптывать дорожку?
Мы не виноваты что основное оружие сегодняшних дворников это дом и лопата!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2450
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 12.02.26 - 19:27
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Messer:
А какие у нас понаехавшие были 15-16 лет назад?

Судя статистике , по количеству отъезжающих на ПМЖ в РФ лидируют понаехавшие.. следовательно и жизнь в Костанае в разы улучшается.. и чище и красивее.. и все дороги заасфальтированы.. и освещение по всем улицам.. Раньше ведь кроме пр Абая дорог нормальных в городе не было.. Раз переводите рельсы.. значить .. Чует кошка, чьё мясо съела.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2450
«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
Отправлено: 12.02.26 - 19:36
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В Финляндии и Норвегии как убирают снег? Мы что тут, виноваты, что наш акимат не закупает современные снегоочистительные плуги, роторные там, технику для дворов и тд?


Тю.... в Липецке улицы некому стало убирать.. таджики выехали.. потому что понуждают на СВО.. теперь и воевать и улицы убирать некому . индусок которых Путин нагнал как работники вообще не о чём.. свои как известно кроме потребления огненной воды на такую работу не согласны..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.02.2026 - 20:43]
Профайл
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
39
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 13.02.26 - 17:44
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Раз переводите рельсы.. значить .. Чует кошка, чьё мясо съела."

Какие рельсы? Простой вопрос - кто у нас был понаехавшим в 2010 году и, выходит, загаживал наш город, вандализмом занимался (не мои слова)? Я ли что-то перевожу? Ох уж это верчение ужом на сковородке...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS