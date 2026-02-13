НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
 
 
N
§ NG.kz
Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
Отправлено: 13.02.26 - 09:11
Отправлено: 13.02.26 - 09:11
Член Центральной комиссии референдума (Центральной избирательной комиссии) Михаил Бортник озвучил предварительную сумму, которую планируют потратить на республиканский референдум по Конституции.
v
§ vofkakst
Re: Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена...
Отправлено: 13.02.26 - 09:11
Отправлено: 13.02.26 - 09:11
Ну если все уже давно решено и принято (или мы должны быть удивлены?) , то зачем тратить такие деньжища? Пустите их лучше на что-то более важное и действительно нужное!
К
§ Карачун
Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
Отправлено: 13.02.26 - 10:05
Отправлено: 13.02.26 - 10:05
Цитата:
vofkakst:
зачем тратить такие деньжища? Пустите их лучше на что-то более важное и действительно нужное!

Хорошее предложение. и деньги экономятся, и ссылаться на предложения "с мест" можно, когда напрочь отменяешь демократические процедуры.
Что называется " хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали?" х/ф "Убить дракона"
сайлау курманов
§ сайлау курманов
Re: Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена...
Отправлено: 13.02.26 - 12:00
Отправлено: 13.02.26 - 12:00
Что-то многовато стало референдумов, а толку с них? Помню в марте 91-го за сохранение союза, а что вышло? три дурака с пьяну подписали, а их босс об этом даже не знал. АЭС строить-не строить тоже оказалось денег нет. Теперь вот с конституцией. Назарбаев в самом начале даже заморачивайся,как захотел так и сделал, тогда помню парламент распустили и понеслась байга
A
§ ACROS
Re: Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена...
Отправлено: 13.02.26 - 15:23
Отправлено: 13.02.26 - 15:23
Цитата:
vofkakst:


Вроде на последний референдум по АЭС потратили где то 15 ярдов тенге и то же говорили что практически всё уйдёт на зарплату более 70 000 человек задействованных в избиркомах.
МЗП - не изменилось- как была в прошлом году 85 000 тенге, такой и осталось- тогда вопрос- куда ещё 5 ярдов тенге ???
Что бы СВОРОВАТЬ ??? - Когда же вы НАЖРЁТЕСЬ ???
Михаил
§ Михаил
Re: Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена...
Отправлено: 13.02.26 - 17:00
Отправлено: 13.02.26 - 17:00
Краткий пересказ новой конституции:
1) Все люди равны, но некоторые? которые ближе к власти равнее
.2) Каждый имеет право на жизнь, пока не перейдет кому-нибудь из них дорогу.
3) Каждый имеет право на свободу слова, за исключением тех случаев, когда он знает слишком много (умный что ли???!!!!)))
v
§ vofkakst
Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
Отправлено: 13.02.26 - 17:29
Отправлено: 13.02.26 - 17:29
Цитата:
Михаил:

... "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья"

Дмитрий Анатолич как в воду глядел)
