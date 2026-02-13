Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...

Президент наверное понял, что с такими управленцами и депутатами, любящими поболтать и помечтать, но ничего позитивного для страны не делать, и решил правильно: бюджетные деньги зря не тратить на придуманные и неисполняемые проекты во всех сферах экономики, в том числе на сельскохозяйственный бизнес, который гробит землю, не выращивает овощи, КРС, не поддерживает рабочих, и нет необходимости содержать за бюджетные деньги, тех, кто дармоедничает и при этом тратит бюджет налево и направо! Весь бизнес должен сам зарабатывать и не ждать подачку от гос-ва, а иначе зачем такой бизнес в импортозависимой стране, которая в ущерб экономике и национальной безопасности, жалеет их, думая, что бизнес будет своевременно и честно будет платить налоги, будет помогать гос-ву! На самом деле, бизнес постоянно плачет и просит бюджетные деньги, а в итоге не исполняет свои обязательства, не платит налоги в казну! Тут нужен только жесткий контроль и прекращать миндальничать с нарушителями любых мастей и наказывать по полной! Иначе будет хаос!