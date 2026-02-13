НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле сказал президент про бюджет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53501
Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле сказал президент про бюджет
Отправлено: 13.02.26 - 10:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фактически президент зафиксировал: государственная финансовая машина работает, но работает неправильно. Деньги тратятся, программы исполняются, проценты освоения красивые, а эффект для экономики и качества жизни граждан зачастую остается сомнительным.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
503
Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...
Отправлено: 13.02.26 - 10:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно говорить миллионы правильных слов, миллионы раз, но пока результатов кроме декларируемого от его президентства нет. Видать задача- отсидеть срок и дать предыдущей команде "уйти" без тюремных сроков и конфискаций...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18418
Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...
Отправлено: 13.02.26 - 11:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда финансирование проектов осуществляется из страха «не освоить бюджет» или по субъективному выбору, государство теряет смысл как институт развития.


ага
миллион раз уже обговорена эта тема
а по итогу в конце года все бюджетники будут как в попу ужаленные бегать и закрывать закуп потому что есть правило-не освоишь во первых получишь по шапке и во вторых в следующем году тебе урежут бюджет

так что могут хоть до луны нагворить текста
пока в астане кое кому не дадут по балде чтобы не требовал освоения никто не остановится
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8858
Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...
Отправлено: 13.02.26 - 15:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Президент дает понять, что государство больше не готово мириться с имитацией эффективности, размыванием ответственности и формальным подходом к развитию.///

А, что без Президента - этого вы ( и представители и исполнители) не понимали - и что теперь то, после ПИНКА, ДУРУ включать.

Или ларчик просто: - это некий СИГНАЛ наверх, в первую очередь в соответствующий отдел АП: - вот я, я тут, я тот самый - который топил за перевод часовых стрелок, и я не ОНИ , я думаю по другому и почти как Президент, и я ещё пригожусь вам в будущем Курултае- не забудьте меня.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1280
Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...
Отправлено: 13.02.26 - 17:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент наверное понял, что с такими управленцами и депутатами, любящими поболтать и помечтать, но ничего позитивного для страны не делать, и решил правильно: бюджетные деньги зря не тратить на придуманные и неисполняемые проекты во всех сферах экономики, в том числе на сельскохозяйственный бизнес, который гробит землю, не выращивает овощи, КРС, не поддерживает рабочих, и нет необходимости содержать за бюджетные деньги, тех, кто дармоедничает и при этом тратит бюджет налево и направо! Весь бизнес должен сам зарабатывать и не ждать подачку от гос-ва, а иначе зачем такой бизнес в импортозависимой стране, которая в ущерб экономике и национальной безопасности, жалеет их, думая, что бизнес будет своевременно и честно будет платить налоги, будет помогать гос-ву! На самом деле, бизнес постоянно плачет и просит бюджетные деньги, а в итоге не исполняет свои обязательства, не платит налоги в казну! Тут нужен только жесткий контроль и прекращать миндальничать с нарушителями любых мастей и наказывать по полной! Иначе будет хаос!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS