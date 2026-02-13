НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Мою нервную систему не трогать...» - В деле об убийстве жены и сына подсудимый обвинял супругу в «угнетении». Записи звонков слушали в суде Костаная
 
 
Отправлено: 13.02.26 - 13:17
Ранее подсудимый пояснял, что купил этот кнопочный Nokia из-за его функции записывания телефонных разговоров и подозрений в том, что супруга со своей стороны будет записывать его.
Читать новость

сайлау курманов
Re: «Мою нервную систему не трогать...» - В деле об убийстве...
Отправлено: 13.02.26 - 13:17
Ни разу в нашей судебной системе не видел применение детекторов лжи, даже на ток-шоу у Малахова применяют это чудо аппарат. А наши отстали что ли
К
Отправлено: 13.02.26 - 14:58
Цитата:
сайлау курманов:
Ни разу в нашей судебной системе не видел применение детекторов лжи, даже на ток-шоу у Малахова применяют это чудо аппарат. А наши отстали что ли

Хочется надеяться что наши просто не настолько идиоты чтобы пользоваться х...й, мракобесность которой была строго установлена, если сейчас правильно помню, не далее как через год или два после "изобретения".
Говоря по простому детектор лжи - приблуда для....потребителей ток-шоу,в том числе и малахова. Граждан, наличие когнитивных и интеллектуальных способностей у которых вызывает большие сомнения.
абике
Re: «Мою нервную систему не трогать...» - В деле об убийстве...
Отправлено: 13.02.26 - 16:50
Срок получит реально:ПЛС, т.к пацана зарезал ради чего!
