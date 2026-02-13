Отправлено: - 14:58

сайлау курманов:

Ни разу в нашей судебной системе не видел применение детекторов лжи, даже на ток-шоу у Малахова применяют это чудо аппарат. А наши отстали что ли

Цитата:Хочется надеяться что наши просто не настолько идиоты чтобы пользоваться х...й, мракобесность которой была строго установлена, если сейчас правильно помню, не далее как через год или два после "изобретения".Говоря по простому детектор лжи - приблуда для....потребителей ток-шоу,в том числе и малахова. Граждан, наличие когнитивных и интеллектуальных способностей у которых вызывает большие сомнения.