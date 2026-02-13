НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Срок грозит жителю Костанайской области за убийство сайгака
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53501
Срок грозит жителю Костанайской области за убийство сайгака
Отправлено: 13.02.26 - 13:44
Факт незаконной добычи сайгак выявили сотрудники полиции в Жангельдинском районе. Браконьера поймали в ходе профилактических мероприятий. Во время проверки у него изъяли автомобиль с прицепом, а также тушу сайгака
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
503
Re: Срок грозит жителю Костанайской области за убийство сайгака
Отправлено: 13.02.26 - 13:44
#1
То не знают, куда мясо сайгаков деть, то мужика за то же самое- по полной статье... Вы уж определитесь- сайгаки вред несут фермерам, или нет???
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8858
Re: Срок грозит жителю Костанайской области за убийство сайгака
Отправлено: 13.02.26 - 15:56
#2
Цитата:
Михаил:
Вы уж определитесь- сайгаки вред несут фермерам, или нет???


Однозначно на сегодня- НЕСУТ.

По поводу срока будущего: - Рудненского прокурора за 20 лямов взятки посадили, примерно, на ЧЕТЫРЕ года; неудачливому взяткодателю в 10 000 тенге жолполицейскому, грозило почти ДВА года и полное поражение в правах; мясо с туши сайгака примерно 100 кг ( значительно меньше, но считаю по МАХ) умножаем на цену в 1 600 тенге/кг, получаем 160 000 тенге, на выходе: - за 160 000 тенге ему грозит почти ПЯТЬ лет тюрьмы.
Теперь сравниваем: 20 лямов- 4 года.
10 000 тенге - 2 года
160 000 тенге- 5 лет.

Надо в будущем полевом сезоне РАЗРЕШИТЬ фермерам - ОТСТРЕЛИВАТЬ сайгу от потравы своих посевов- вот тогда будет хоть какой то эффект.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
503
Re: Срок грозит жителю Костанайской области за убийство сайгака
Отправлено: 13.02.26 - 18:04
#3
Сайгак, самый упитанный кг 50, не более
