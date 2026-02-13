Отправлено: - 15:56

Михаил:

Вы уж определитесь- сайгаки вред несут фермерам, или нет???

Цитата:Однозначно на сегодня- НЕСУТ.По поводу срока будущего: - Рудненского прокурора за 20 лямов взятки посадили, примерно, на ЧЕТЫРЕ года; неудачливому взяткодателю в 10 000 тенге жолполицейскому, грозило почти ДВА года и полное поражение в правах; мясо с туши сайгака примерно 100 кг ( значительно меньше, но считаю по МАХ) умножаем на цену в 1 600 тенге/кг, получаем 160 000 тенге, на выходе: - за 160 000 тенге ему грозит почти ПЯТЬ лет тюрьмы.Теперь сравниваем: 20 лямов- 4 года.10 000 тенге - 2 года160 000 тенге- 5 лет.Надо в будущем полевом сезоне РАЗРЕШИТЬ фермерам - ОТСТРЕЛИВАТЬ сайгу от потравы своих посевов- вот тогда будет хоть какой то эффект.