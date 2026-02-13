НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле сказал президент про бюджет
 
 
Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле сказал президент про бюджет
Отправлено: 13.02.26 - 10:40
Фактически президент зафиксировал: государственная финансовая машина работает, но работает неправильно. Деньги тратятся, программы исполняются, проценты освоения красивые, а эффект для экономики и качества жизни граждан зачастую остается сомнительным.
Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...
Отправлено: 13.02.26 - 10:40
Можно говорить миллионы правильных слов, миллионы раз, но пока результатов кроме декларируемого от его президентства нет. Видать задача- отсидеть срок и дать предыдущей команде "уйти" без тюремных сроков и конфискаций...
Re: Еркин АБИЛЬ: Разговор без дипломатии. Что на самом деле...
Отправлено: 13.02.26 - 11:16
Цитата:
Когда финансирование проектов осуществляется из страха «не освоить бюджет» или по субъективному выбору, государство теряет смысл как институт развития.


ага
миллион раз уже обговорена эта тема
а по итогу в конце года все бюджетники будут как в попу ужаленные бегать и закрывать закуп потому что есть правило-не освоишь во первых получишь по шапке и во вторых в следующем году тебе урежут бюджет

так что могут хоть до луны нагворить текста
пока в астане кое кому не дадут по балде чтобы не требовал освоения никто не остановится
