Когда финансирование проектов осуществляется из страха «не освоить бюджет» или по субъективному выбору, государство теряет смысл как институт развития.



Цитата:агамиллион раз уже обговорена эта темаа по итогу в конце года все бюджетники будут как в попу ужаленные бегать и закрывать закуп потому что есть правило-не освоишь во первых получишь по шапке и во вторых в следующем году тебе урежут бюджеттак что могут хоть до луны нагворить текстапока в астане кое кому не дадут по балде чтобы не требовал освоения никто не остановится