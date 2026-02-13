Отправлено: - 10:05

vofkakst:

зачем тратить такие деньжища? Пустите их лучше на что-то более важное и действительно нужное!

Цитата:Хорошее предложение. и деньги экономятся, и ссылаться на предложения "с мест" можно, когда напрочь отменяешь демократические процедуры.Что называется " хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали?" х/ф "Убить дракона"