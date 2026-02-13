НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53500
Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
Отправлено: 13.02.26 - 09:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Член Центральной комиссии референдума (Центральной избирательной комиссии) Михаил Бортник озвучил предварительную сумму, которую планируют потратить на республиканский референдум по Конституции.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2122
Re: Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена...
Отправлено: 13.02.26 - 09:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если все уже давно решено и принято (или мы должны быть удивлены?) , то зачем тратить такие деньжища? Пустите их лучше на что-то более важное и действительно нужное!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2096
Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
Отправлено: 13.02.26 - 10:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
зачем тратить такие деньжища? Пустите их лучше на что-то более важное и действительно нужное!

Хорошее предложение. и деньги экономятся, и ссылаться на предложения "с мест" можно, когда напрочь отменяешь демократические процедуры.
Что называется " хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали?" х/ф "Убить дракона"
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8016
Re: Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена...
Отправлено: 13.02.26 - 12:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то многовато стало референдумов, а толку с них? Помню в марте 91-го за сохранение союза, а что вышло? три дурака с пьяну подписали, а их босс об этом даже не знал. АЭС строить-не строить тоже оказалось денег нет. Теперь вот с конституцией. Назарбаев в самом начале даже заморачивайся,как захотел так и сделал, тогда помню парламент распустили и понеслась байга
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS