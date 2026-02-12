Отправлено: - 22:10

тут маленькая, но победа

Цитата:А, чему собственно радоваться: - что у нас власть ВОРОВАТАЯ, что ОБКРАДЫВАЕТ собственный народ, чихать они хотели что Президент хочет построить СПРАВЕДЛИВЫЙ и СЛЫШАЩИЙ Казахстан для народа.Ну ПОСАДЯТ эту, придёт другая - более умная и ПРИСПОСОБЛЕННАЯ - и построит точно такой же туалет у себя в кабинете, но только из золота и со стразами и потом УКРАДЁТ миллиард и не один, а несколько.Система ихняя воровская - сгнила,и пока трубы не поменяют полностью - толку не будет- вот и бьётся Кемелович в одиночку - вы же видели рожи сытые, бесчувственные и охамевшие во время расширенного заседания Правительства- всячески саботируют решения Президента, бояться и НЕ ХОТЯТ брать ответственность на себя - это про министров и Председателя Нац.банка.Кстати: - в камере у Гули - есть отдельный туалет или в общий сортир её водят ???