≡ О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53496
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 17:27
Корреспондент "Нашей Газеты" пока не смог подтвердить эту информацию. На телефонные звонки не отвечают ни по личному телефону, ни в приемной заместителя акима. В пресс-службе департамента полиции предложили адресовать вопросы к КНБ.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2284
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 20:56
Цитата:
vofkakst:
Это наверно самый животрепещущий вопрос))


.....мы как представители самых дем. стран,для нас этот вопрос самый животрепещущий.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29539
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:04
Цитата:
родом из Шанхая2022:
для нас этот вопрос самый животрепещущий.

Пока кабинет пустует - надо провести журналистское расследование 8-)
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8854
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:14
Цитата:
vofkakst:
В таком случае должно быть как

Цитата:
EvilWizard:


В таком случае, должно быть так: - Аксакалов по ихнему выдуманному закону должен подать в отставку, так как его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ подчинённый попался на коррупции или уже этот закон отменили в силу - "...без злого умысла и кто же будет работать..."
Филипповна
Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
342
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:18
Цитата:
maxsaf:
Что там с туалетом в кабинете?
Так это был пробный шар - если схавает пипл самые глупейшие оправдания, то можно более крупный машахат проворачивать
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8514
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 21:35
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Филипповна:

Цитата:
родом из Шанхая2022:

В деле о хищении миллиарда победил туалет с унитазом!

Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4940
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 21:37
Цитата:
saba:
В деле о хищении миллиарда победил туалет с унитазом!

Ну так в деле с миллиардами не подкопаешся - там всё по чеснаку! ;-)
А тут маленькая, но победа. Можно и порадоваться, что не всем, всё дозволено! 8-)
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46776
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 21:49
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Аксакалов по ихнему выдуманному закону должен подать в отставку, так как его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

Как Нуралы, который образно откупился двумя небольшими чемоданчиками, наполненными ойро количеством в два миллиона?
Там по моему Дарига была замешана по слухам в получении.
Сейчас то сумма по боле выйдет, но деньги есть деньги..
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
609
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:54
Слава аллаху если это правда
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
609
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:56
Акимат области в отставку пусть уходит, все эти замы, помы, уполномоченные по этике и прочие...., надоели, по горло сыты всей этой.....
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8854
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 22:10
Цитата:
Эл-починно:
тут маленькая, но победа


А, чему собственно радоваться: - что у нас власть ВОРОВАТАЯ, что ОБКРАДЫВАЕТ собственный народ, чихать они хотели что Президент хочет построить СПРАВЕДЛИВЫЙ и СЛЫШАЩИЙ Казахстан для народа.

Ну ПОСАДЯТ эту, придёт другая - более умная и ПРИСПОСОБЛЕННАЯ - и построит точно такой же туалет у себя в кабинете, но только из золота и со стразами и потом УКРАДЁТ миллиард и не один, а несколько.

Система ихняя воровская - сгнила,и пока трубы не поменяют полностью - толку не будет- вот и бьётся Кемелович в одиночку - вы же видели рожи сытые, бесчувственные и охамевшие во время расширенного заседания Правительства- всячески саботируют решения Президента, бояться и НЕ ХОТЯТ брать ответственность на себя - это про министров и Председателя Нац.банка.

Кстати: - в камере у Гули - есть отдельный туалет или в общий сортир её водят ???
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4940
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 22:14
Цитата:
ACROS:
А, чему собственно радоваться


Ну можно и погоревать, смотря по какому поводу! :lol:

