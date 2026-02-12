НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Это не обход моратория". В МНЭ высказались о повышении коммунальных тарифов из-за НДС
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53496
"Это не обход моратория". В МНЭ высказались о повышении коммунальных тарифов из-за НДС
Отправлено: 12.02.26 - 21:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повышение коммунальных тарифов из-за роста ставки НДС с 1 января не нарушает мораторий, поскольку речь идёт о налоге, который поступает в бюджет, заявил вице-министр национальной экономики.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46776
Re: "Это не обход моратория". В МНЭ высказались о...
Отправлено: 12.02.26 - 21:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас дурят и причем вполне законно.
Как бы это не звучало противоположно.
Цена то в итоге повысилась?
Это как вместо литра молока, который стоил допустим 500 тенге, сейчас продавать 0.9л. и трещать что подорожания не было, все это просто издержки государства..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS