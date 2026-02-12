Re: "Это не обход моратория". В МНЭ высказались о...

Отправлено: - 21:38

Нас дурят и причем вполне законно.

Как бы это не звучало противоположно.

Цена то в итоге повысилась?

Это как вместо литра молока, который стоил допустим 500 тенге, сейчас продавать 0.9л. и трещать что подорожания не было, все это просто издержки государства..