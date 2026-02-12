Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
Отправлено: 12.02.26 - 17:17
Корреспондент "Нашей Газеты" пока не смог подтвердить эту информацию. На телефонные звонки не отвечают ни по личному телефону, ни в приемной заместителя акима. В пресс-службе департамента полиции предложили адресовать вопросы к КНБ.
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 20:56
Цитата:
.....мы как представители самых дем. стран,для нас этот вопрос самый животрепещущий.
vofkakst:
Это наверно самый животрепещущий вопрос))
Это наверно самый животрепещущий вопрос))
.....мы как представители самых дем. стран,для нас этот вопрос самый животрепещущий.
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:04
Цитата:
Пока кабинет пустует - надо провести журналистское расследование
родом из Шанхая2022:
для нас этот вопрос самый животрепещущий.
для нас этот вопрос самый животрепещущий.
Пока кабинет пустует - надо провести журналистское расследование
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:14
Цитата:
Цитата:
В таком случае, должно быть так: - Аксакалов по ихнему выдуманному закону должен подать в отставку, так как его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ подчинённый попался на коррупции или уже этот закон отменили в силу - "...без злого умысла и кто же будет работать..."
vofkakst:
В таком случае должно быть как
В таком случае должно быть как
Цитата:
EvilWizard:
В таком случае, должно быть так: - Аксакалов по ихнему выдуманному закону должен подать в отставку, так как его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ подчинённый попался на коррупции или уже этот закон отменили в силу - "...без злого умысла и кто же будет работать..."
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:18
Цитата:
maxsaf:Так это был пробный шар - если схавает пипл самые глупейшие оправдания, то можно более крупный машахат проворачивать
Что там с туалетом в кабинете?
Что там с туалетом в кабинете?
Отправлено: 12.02.26 - 21:35
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В деле о хищении миллиарда победил туалет с унитазом!
maxsaf:
Цитата:
Филипповна:
Цитата:
родом из Шанхая2022:
В деле о хищении миллиарда победил туалет с унитазом!
Отправлено: 12.02.26 - 21:37
Цитата:
Ну так в деле с миллиардами не подкопаешся - там всё по чеснаку!
А тут маленькая, но победа. Можно и порадоваться, что не всем, всё дозволено!
saba:
В деле о хищении миллиарда победил туалет с унитазом!
В деле о хищении миллиарда победил туалет с унитазом!
Ну так в деле с миллиардами не подкопаешся - там всё по чеснаку!
А тут маленькая, но победа. Можно и порадоваться, что не всем, всё дозволено!
Отправлено: 12.02.26 - 21:49
Цитата:
Цитата:
Как Нуралы, который образно откупился двумя небольшими чемоданчиками, наполненными ойро количеством в два миллиона?
Там по моему Дарига была замешана по слухам в получении.
Сейчас то сумма по боле выйдет, но деньги есть деньги..
ACROS:
Цитата:
Аксакалов по ихнему выдуманному закону должен подать в отставку, так как его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
Как Нуралы, который образно откупился двумя небольшими чемоданчиками, наполненными ойро количеством в два миллиона?
Там по моему Дарига была замешана по слухам в получении.
Сейчас то сумма по боле выйдет, но деньги есть деньги..
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:54
Слава аллаху если это правда
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 12.02.26 - 21:56
Акимат области в отставку пусть уходит, все эти замы, помы, уполномоченные по этике и прочие...., надоели, по горло сыты всей этой.....
Отправлено: 12.02.26 - 22:10
Цитата:
А, чему собственно радоваться: - что у нас власть ВОРОВАТАЯ, что ОБКРАДЫВАЕТ собственный народ, чихать они хотели что Президент хочет построить СПРАВЕДЛИВЫЙ и СЛЫШАЩИЙ Казахстан для народа.
Ну ПОСАДЯТ эту, придёт другая - более умная и ПРИСПОСОБЛЕННАЯ - и построит точно такой же туалет у себя в кабинете, но только из золота и со стразами и потом УКРАДЁТ миллиард и не один, а несколько.
Система ихняя воровская - сгнила,и пока трубы не поменяют полностью - толку не будет- вот и бьётся Кемелович в одиночку - вы же видели рожи сытые, бесчувственные и охамевшие во время расширенного заседания Правительства- всячески саботируют решения Президента, бояться и НЕ ХОТЯТ брать ответственность на себя - это про министров и Председателя Нац.банка.
Кстати: - в камере у Гули - есть отдельный туалет или в общий сортир её водят ???
Эл-починно:
тут маленькая, но победа
тут маленькая, но победа
А, чему собственно радоваться: - что у нас власть ВОРОВАТАЯ, что ОБКРАДЫВАЕТ собственный народ, чихать они хотели что Президент хочет построить СПРАВЕДЛИВЫЙ и СЛЫШАЩИЙ Казахстан для народа.
Ну ПОСАДЯТ эту, придёт другая - более умная и ПРИСПОСОБЛЕННАЯ - и построит точно такой же туалет у себя в кабинете, но только из золота и со стразами и потом УКРАДЁТ миллиард и не один, а несколько.
Система ихняя воровская - сгнила,и пока трубы не поменяют полностью - толку не будет- вот и бьётся Кемелович в одиночку - вы же видели рожи сытые, бесчувственные и охамевшие во время расширенного заседания Правительства- всячески саботируют решения Президента, бояться и НЕ ХОТЯТ брать ответственность на себя - это про министров и Председателя Нац.банка.
Кстати: - в камере у Гули - есть отдельный туалет или в общий сортир её водят ???
Отправлено: 12.02.26 - 22:14
Цитата:
Ну можно и погоревать, смотря по какому поводу!
ACROS:
А, чему собственно радоваться
А, чему собственно радоваться
Ну можно и погоревать, смотря по какому поводу!
