Обсуждение публикаций
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53495
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
12.02.26 - 17:17
Корреспондент "Нашей Газеты" пока не смог подтвердить эту информацию. На телефонные звонки не отвечают ни по личному телефону, ни в приемной заместителя акима. В пресс-службе департамента полиции предложили адресовать вопросы к КНБ.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46774
Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...
12.02.26 - 17:17
#1
Гиньятова освободят?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2120
О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?
12.02.26 - 17:19
#2
'Код:
'
В таком случае должно быть как: Оправдать Гиньятова; 
отменить судимость (или что в таких случаях делается) 
возместить нанесенный моральный вред;
Судебные издержки оплатить; а также привлечь тех, кто признал его виновным, в виду наличия недостоверных данных, что повлекло за собой вынесение неверного приговора, что подрывает основу системы правосудия.

сайлау курманов


§ сайлау курманов







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
рудный
Регистрация: 
02.07.12
Сообщений: 
8013








  Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...


12.02.26 - 17:35


#3 




Свободу Юрию Деточкину,то бишь Николаю гиньятову!!!
Если докажут вину замакима,судье выносивших позорное решение надо готовиться на выход


EvilWizard


§ EvilWizard







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
02.04.24
Сообщений: 
205








  Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...


12.02.26 - 17:42


#4 




Цитата:
111:
Гиньятова освободят?


Я Вас уверяю: меня не надо освобождать. Меня никто никуда не закрывал. Как работал - так и работаю. На это мусагазиновский спектаклю с "клеветой" уверяю - никакого внимания даже не обращал. Сыграл отведённую мне роль.


1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
46774








  О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?


12.02.26 - 17:55


#5 




Цитата:
EvilWizard:

Цитата:
Вас уверяю: меня не надо освобождат

Да ну,,
Живой?


1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
46774








  О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?


12.02.26 - 17:58


#6 




Цитата:
EvilWizard:

Ты теперь местная птица Свободы


1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
46774








  О задержании замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной сообщили в телеграм-канале. Правда ли это?


12.02.26 - 18:00


#7 




Не буду повторяться, в инсте в НГ сказал так



Д


§ Дантист







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
г. Рудный
Регистрация: 
05.01.15
Сообщений: 
1555








  Re: О задержании замакима Костанайской области Гульбарам...


12.02.26 - 18:09


#8 




Да,в случае признании ее виновной местная Фемида будет иметь не только пятно на репутации, а судья тем более.


