Обсуждение публикаций
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
 
 
N
§ NG.kz
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 18:54
- Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в указе президента.
111
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 12.02.26 - 16:38
#60
А если это одинаково, то тогда зачем қатар поменяли на Тең?
Просто так что ли?
abaika95
§ abaika95
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 12.02.26 - 17:10
#61
Цитата:
111:
Қатар это больше сопутствующий, Это разные значения слов, особенно у юристов или в судах.

ну по факту русский язык давно уже сопуствующий
все документы на гос языке пишут и только если необходимо по запросу переводят на два языка.

сидят два акимата амангельды и жангельды и переписку между собой по дороге ведут
оба казахоязычные отвественные, на кой ляд им перевод делать?
abaika95
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 12.02.26 - 17:10
#62
Цитата:
111:
А если это одинаково, то тогда зачем қатар поменяли на Тең? Просто так что ли?

чтобы вид перед нацпатриками сделать что что-то поменялось

те то вообще требуют русский язык убрать из конституции
К
§ Карачун
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 12.02.26 - 17:51
#63
Цитата:
abaika95:
чтобы вид перед нацпатриками сделать что что-то поменялось

Стесняюсь спросить, зачем перед нацпатриками виды делать, реверансы и прочие приседания?
1
§ 111
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 12.02.26 - 18:04
#64
Цитата:
abaika95:

Цитата:
чтобы вид перед нацпатриками сделать что что-то поменялось

Выходит нациков уже больше чем нас русских?
maxsaf
* maxsaf
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 12.02.26 - 18:55
#65
Цитата:
111:
Выходит нациков уже больше чем нас русских?

Его Превосходительство сам разберётся, без твоих намеков :lol:
