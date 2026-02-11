«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
Отправлено: 11.02.26 - 17:24
- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Сейчас немного приболела, простыла, но все равно не пропускаю свои рабочие дни. А что мне дома делать? Хочу, чтобы улицы были чистыми. Читать новость
Действительно: - "...куда ей идти в социально- ориентированном унитарном СПРАВЕДЛИВОМ государстве с будущей новой ЧЕЛОВЕКО-ЦЕНТРИЧНОЙ Конституцией..."
На пенсию хорошую не заработала- не знаем почему; квартиры своей - тоже нет; жизненных переспектив- тоже нет. Кроме почтения к её ТЯЖЕЛОМУ физическому труду и отсутствия НЫТЬЯ вызывает уважение также её жизненный оптимизм.
Заурши КУШУКОВОЙ в мае исполнится 68 лет. - У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Возвращаюсь домой с работы, ужинаю, потом смотрю любимые программы по телевизору. Утром иду на работу.
А какие у нас понаехавшие были 15-16 лет назад? Оралманы из южной Азии и ближнего Востока, которые возвращались якобы на Родину, но, забрав подъемные, через время тихо утекали? Точно подмечено, Вчекушка, хорошо, хоть кто-то про такие моменты помнит, молодец.
История, которая заставляет не просто поблагодарить в следующий раз дворника, а задуматься о всей системе, где человек в 68 лет вынужден мерзнуть на ветру с лопатой, потому что иначе не выжить. И где на вопрос «почему?» есть только один короткий ответ: «А куда больше идти-то бабушке?» Её главная просьба к нам, горожанам, проста: «Кидайте в урны!». Может быть, начав с этого
Какая то сентиментальная белиберда В Финляндии и Норвегии как убирают снег? Мы что тут, виноваты, что наш акимат не закупает современные снегоочистительные плуги, роторные там, технику для дворов и тд? Мы виноваты что наш акимат им платит копейки? С чего я не должен затаптывать дорожку? Мы не виноваты что основное оружие сегодняшних дворников это дом и лопата!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать