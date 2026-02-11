Отправлено: - 18:19

История, которая заставляет не просто поблагодарить в следующий раз дворника, а задуматься о всей системе, где человек в 68 лет вынужден мерзнуть на ветру с лопатой, потому что иначе не выжить. И где на вопрос «почему?» есть только один короткий ответ: «А куда больше идти-то бабушке?» Её главная просьба к нам, горожанам, проста: «Кидайте в урны!». Может быть, начав с этого

Цитата:Какая то сентиментальная белибердаВ Финляндии и Норвегии как убирают снег?Мы что тут, виноваты, что наш акимат не закупает современные снегоочистительные плуги, роторные там, технику для дворов и тд?Мы виноваты что наш акимат им платит копейки?С чего я не должен затаптывать дорожку?Мы не виноваты что основное оружие сегодняшних дворников это дом и лопата!