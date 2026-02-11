НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца, введенного в кому в Таиланде, ухудшилось. Стоимость лечения может возрасти до 1 млн бат
 
 
N
NG.kz
«Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца, введенного в кому в Таиланде, ухудшилось. Стоимость лечения может возрасти до 1 млн бат
Отправлено: 11.02.26 - 21:33
- Легкие у него не работают, ИВЛ включен на 100%, - сообщил «НГ» брат больного Тихон ВИВТОНЕНКО. - Сатурация низкая - 75%, это насыщенность кислорода в крови. Нам предложили вариант подключить его к машине, которая заменяет легкие полностью.
родом из Шанхая2022
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 11.02.26 - 21:33
Диагностировали пневмонию, легочную недостаточность, сепсис и острый панкреатит.

.....где и каким образом он смог всё это сразу подхватить? кто может обьяснить?
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 11.02.26 - 22:49
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....где и каким образом он смог всё это сразу подхватить? кто может обьяснить?


Да на крещение нырял в купель.. и вот результат.. с сильным кашлем полетел .Таиланд.
Т
ТТ
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 12.02.26 - 09:00
Цитата:
родом из Шанхая2022:

.....где и каким образом он смог всё это сразу подхватить? кто может обьяснить ?....Сильное отравление, рвота, воспалилась поджелудочная ( панкреатит ). Панкреатит даёт сильную боль. Обратился в больницу. Там в кому ввели. А в коме уже и пневмония развилась. Ну, я думаю,так развивались события. Больница подвела.
С
Сабыр
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 12.02.26 - 10:29
Чем Таиланд плох для нас не подготовленных,так это острой едой и некачественным местным алкоголем. Этот набор губителен для поджелудки..
С
Сабыр
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 12.02.26 - 10:29
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на крещение нырял

Вы знаете или предполагаете?
директор пляжа
директор пляжа
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 12.02.26 - 11:08
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да на крещение нырял в купель.. и вот результат.. с сильным кашлем полетел

сожрал запрещенное. от купели почки не отказывают. и сепсис не происходит.
С
Сабыр
Re: «Диагнозы неутешительные...» - Состояние костанайца,...
Отправлено: 12.02.26 - 14:15
Цитата:
директор пляжа:
сожрал запрещенное

Так там,практически,все жрут и чё все умирают? Мы для этого и летим в Тай,отдохнуть/кайфануть.
