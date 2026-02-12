НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ В организации технического узла для интернет-мошенников подозревают жителя Рудного
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53493
В организации технического узла для интернет-мошенников подозревают жителя Рудного
Отправлено: 12.02.26 - 13:47
По данным полиции, подозреваемый использовал устройство типа SIM-box, которое позволяет одновременно работать с большим количеством SIM-карт различных операторов связи. Такое оборудование применяется для подмены телефонных номеров и осуществления мошеннических звонков через интернет, создавая видимость вызовов с казахстанских номеров.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1542
Re: В организации технического узла для интернет-мошенников...
Отправлено: 12.02.26 - 13:47
#1
Дома что ли поставил? Ещё и симки небось на себя оформил :lol: Просто сказочный ...
