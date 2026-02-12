Отправлено: - 14:41

Снега много,и чё Апельсин опять поплывёт? В наше детство там всегда вода была,зачем там построили и кто разрешил.. На въезде в Затоболовку,слева,стоит кирпичный дом/уровнемерПо ниму смотрели сколько воды было. На нём всегда была ватерлиния