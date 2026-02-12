НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ В зоне возможного паводка живут 7 500 человек - ДЧС Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53493
В зоне возможного паводка живут 7 500 человек - ДЧС Костанайской области
Отправлено: 12.02.26 - 13:45
Традиционные мешки и песок на случай подтопления уже закупили. О том, какие меры приняли и еще примут, чтобы паводок не допустить, рассказал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Айдос АХМЕТОВ.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8852
Re: В зоне возможного паводка живут 7 500 человек - ДЧС...
Отправлено: 12.02.26 - 13:45
#1
Цитата:///в целях мониторинга паводковой обстановки -///

Мониторит- аппарат ДЧС или ИИ ???
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
607
Re: В зоне возможного паводка живут 7 500 человек - ДЧС...
Отправлено: 12.02.26 - 13:54
#2
Такую подготовку не надо, за прошлый паводок до сих пор антикор дела ведёт, нафиг нам такие прессрелизы :lol:
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1916
В зоне возможного паводка живут 7 500 человек - ДЧС Костанайской области
Отправлено: 12.02.26 - 14:41
#3
Снега много,и чё Апельсин опять поплывёт? В наше детство там всегда вода была,зачем там построили и кто разрешил.. На въезде в Затоболовку,слева,стоит кирпичный дом/уровнемер :lol: По ниму смотрели сколько воды было. На нём всегда была ватерлиния :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8852
Re: В зоне возможного паводка живут 7 500 человек - ДЧС...
Отправлено: 12.02.26 - 14:43
#4
Цитата:
ОГПУ:
а прошлый паводок до сих пор антикор дела ведёт,


У Акима до их пор: "...неполное служебное соответствие..."
