Re: Поправок много не бывает? Почему изменения в Конституцию...

Цитата:///. Можно к бабке не ходить и предположить результат референдума. Лю///



Ну и смысл тогда:" .....Александ Македонский - всё равно великий полководец- ну, а стулья тогда зачем ломать..."





Цитата:///для рядового казахстанца подумать///



Вот это никому не запретишь делать.



Цитата:///как мы будем жить после принятия поправок.///



Также и по прежнему жить как например: - жили же и после 1993 года и после других Конституции- и завтра точно так же будем жить и после ТРЕТЕГО Президента, который в обязательном порядке примет НОВУЮ Конституцию, но уже ПЕРЕДЕЛАННУЮ под себя любимого.