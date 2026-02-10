«По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении на судебного исполнителя. Он заявляет о невиновности
Отправлено: 10.02.26 - 14:25
Жениса КУРМАНОВА подозревают в том, что вечером 4 февраля в Рудном он сел в машину частного судебного исполнителя Жансулу ХАМЗИНОЙ и напал на нее с ножом. Хамзина ведет дело о выплате алиментов бывшей супруге Жениса. Читать новость
Пожалуйста, не нужно публиковать подробности из личной жизни. И тем более - из жизни детей. И прошу воздержаться от обвинений на нашей площадке. Будет суд - на нем и выскажетесь. И тогда мы сможем про ваши показания сообщить на сайте.
на любой одежде остаются жиро потовые следы хозяина. Цитата:
Эти одежды могут принадлежать любому из посетителей этой студии. В конце концов могли ему подбросить или попроситься на постирушки кто угодно из его многочисленных друзей-бродяг, у которых ни кола, ни двора, как и у самого Жениса.
одного якобы "низачто Один ты здесь белый и пушистый, дай бог и в твои двери постучится беда с поддельным протоколом от гнилого мента и алчной бабы оболгавшая мужа загрузив многомиллионные алименты, тому и быть, аминь!
..ау..- где вы правозащитники ??? На Ютубе по этой теме почти две тысячи комментариев,и ни одной в защиту этих самых исполнителей,люди шлют проклятия и даже собираются открыть фонд для сбора средств. Кто-то собрался плакаты распечатать с картинкой героя
Я тоже в одно время попал в злостные должники,во времена стометровки,когда закон такой вышел, мой долг по коммуналке дошел до трёх лямов,за свой услуги судебники накидал почти лям, мне пришлось продать нажитое честным трудом имущество чтоб отдать этот долг. За то аресты снимал полгода, пришлось кланяться просить и умолять. А таких как я, чуть ли не пол страны.
