Re: Правила оплаты газового отопления изменят в Казахстане

Отправлено: - 12:27

Что за чиновники у нас пошли- одни рамки, лимиты и ограничения. Какая вам к чертям разница, сколько я потребляю газа? Есть тариф, есть прибор учёта, в соответствии с которыми я провожу оплату. Какие проблемы? Лучше бы потрясли газовиков, которые бодяжат газ! Поставишь чайник и смотришь не на голубой огонек, а на краснющее пламя. Газа в смеси все меньше, счётчик крутит, как вентилятор; но этим дармоедам нужно только одно - ввести лимиты потребления. Вы бы свое потребление умерили - зарплата чиновника в разы выше большинства граждан! Пусть товарищ "Депутат" поживет на зарплату в 100-200 тыс,проживет одну (хотя бы) зиму в частном доме с газовым отоплением, употребляя все строго по лимитам (не забывая за другие ком услуги, продукты, одежду и прочее) - посмотрим, как запоет он в мажилисе своём. Зашибись на чужих ногах себя в правительстве продвигать. Надо личным примером! Поживи месяц-другой, а уж потом предлагай.