НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила оплаты газового отопления изменят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53493
Правила оплаты газового отопления изменят в Казахстане
Отправлено: 12.02.26 - 10:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане введут лимиты на отопление домов газом и разные ставки оплаты. Вчера депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении соответствующие поправки. Депутат Едил Жанбыршин утверждает, что сейчас цены на газ рассчитываются несправедливо.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1552
Re: Правила оплаты газового отопления изменят в Казахстане
Отправлено: 12.02.26 - 10:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Это приведёт к снижению платежей населения и экономии газа, а высвобожденные объёмы будут направлены на производство и газификацию негазифицированных населённых пунктов"
Они чего там курят? Когда и где у нас было чтобы цены снижались?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8012
Re: Правила оплаты газового отопления изменят в Казахстане
Отправлено: 12.02.26 - 11:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нашей улице живут одни старушки, владеют огроменными коттеджами в несколько этажей и платят исправно по счётчику сколько положено, никто не собирается экономить чтобы освобождённые кубометры направить в другое направление
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2119
Re: Правила оплаты газового отопления изменят в Казахстане
Отправлено: 12.02.26 - 12:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за чиновники у нас пошли- одни рамки, лимиты и ограничения. Какая вам к чертям разница, сколько я потребляю газа? Есть тариф, есть прибор учёта, в соответствии с которыми я провожу оплату. Какие проблемы? Лучше бы потрясли газовиков, которые бодяжат газ! Поставишь чайник и смотришь не на голубой огонек, а на краснющее пламя. Газа в смеси все меньше, счётчик крутит, как вентилятор; но этим дармоедам нужно только одно - ввести лимиты потребления. Вы бы свое потребление умерили - зарплата чиновника в разы выше большинства граждан! Пусть товарищ "Депутат" поживет на зарплату в 100-200 тыс,проживет одну (хотя бы) зиму в частном доме с газовым отоплением, употребляя все строго по лимитам (не забывая за другие ком услуги, продукты, одежду и прочее) - посмотрим, как запоет он в мажилисе своём. Зашибись на чужих ногах себя в правительстве продвигать. Надо личным примером! Поживи месяц-другой, а уж потом предлагай.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS