Поправок много не бывает? Почему изменения в Конституцию Казахстана вызывают беспокойство правозащитников
 
 
Поправок много не бывает? Почему изменения в Конституцию Казахстана вызывают беспокойство правозащитников
Отправлено: 12.02.26 - 11:57
Пока на страницах акиматов и государственных СМИ активно рассказывают о том, как хорошо нам будет жить по новым правилам, звучит и критика предлагаемых поправок. Об этом корреспондент «НГ» поговорил с правозащитницей Татьяной ЧЕРНОБИЛЬ.
Читать новость

Re: Поправок много не бывает? Почему изменения в Конституцию...
Отправлено: 12.02.26 - 11:57
#1
Цитата:
Наша конституция в 1993 году только обсуждалась в течение семи месяцев. 

По итогу через два года пришлось переписывать.
Re: Поправок много не бывает? Почему изменения в Конституцию...
Отправлено: 12.02.26 - 13:42
#2
Цитата:///. Можно к бабке не ходить и предположить результат референдума. Лю///

Ну и смысл тогда:" .....Александ Македонский - всё равно великий полководец- ну, а стулья тогда зачем ломать..."


Цитата:///для рядового казахстанца подумать///

Вот это никому не запретишь делать.

Цитата:///как мы будем жить после принятия поправок.///

Также и по прежнему жить как например: - жили же и после 1993 года и после других Конституции- и завтра точно так же будем жить и после ТРЕТЕГО Президента, который в обязательном порядке примет НОВУЮ Конституцию, но уже ПЕРЕДЕЛАННУЮ под себя любимого.
