Отправлено: - 08:26

saba:

как правильно сказал Лукпан Ахмедьяров, он сформировался как деятель шоу бизнеса в России, с таким количеством мата ему здесь в Казахстане делать нечего!

saba:

Будем ориентироваться на вкус мелкого чиновника из местного акимата?

Цитата:Вы сами ответили на свой вопрос - и потом - всей правды он же не говорит- мы же не знаем ЧТО и ГДЕ он ЧТО ТО сказал или сделал, я имею ввиду Россию- просто так ему не дадут же запрет да ещё и на 50 лет- в русских спец.органах не дураки же сидят.Цитата:Есть же стандарты и протокола- прежде чем вводить запрет на что либо - есть же нравственные критерии и духовно-моральные ценности каждой нации и государства- тот же комик - кому охота мат слушать да ещё и за деньги - идите на стройку или на тенисный матч - там наслушаетесь и протом бесплатно.- вот проиив и таких то направлено.Не надо путать: - вседозволенность с шуткой.