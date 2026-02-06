"Сабурову запретили въезд в рф" - совки: "урааа"! "Артистам нужно согласовывать программу выступления с местным исполнительным органом" - совки: "урааа!" Роман "Повелитель мух" Уильяма Голдинга: Дети оказались одни на необитаемом острове - " мы установим правила! У нас будет много правил!" - дети: "урааа!". В чем смысл спросите вы. Ну...в последнем случае персонажи хотя бы формально не считаются дееспособными.
Можно задуматься над вопросом, насколько мы сейчас дееспособны , если абсолютно соблюдать все запреты , которые пачками сыпятся из нашего Мажилиса , который очень заботится о моей нравственности, о моём здоровье и т.д. Свобода в государстве никогда не будет абсолютной, но со всей этой заботой обо мне я иногда начинаю самому себе напоминать , "абсолютно счастливых обитателей планеты Вариана" из детского фильма "Отроки во вселенной" которых роботы захотели усовершенствовать в результате чего они вели бессмысленную жизнь и благополучно вымерли, потому что любовь тоже относилась к человеческим недостаткам из за которой люди страдали и О ужас иногда умирали!!!
Мне, как представителю русского мира иногда непонятно, вот мы убиваем детей украинцев, чтобы они не выросли и не мстили нам, но в Харьковской области живут же русские, наши русскоязычные, кто нас ждет и нашего освобождения, зачем палить по их детям, то есть по нашим, ведь они вырастут и их можно воспитать было патриотически и послать на войну в Украину? Больше солдат было бы у нас. А вы что думаете мои дорогие зетпатриоты?
Мне нравится когда отдают с боем, сравнивают силы. Честный бой Такой враг достоин Уважения! А если бы украинцы отдали себя просто так, чтобы мы их просто так насиловали и убивали, я таких врагов, как представитель русского мира, не уважал бы Всегда нужно биться, при нападении и при защите, другого не дано.. Это наш мужской мир, еще со времен мамонтов Слабый умрет в любом случае, хоть добровольно отдаст себя на съедение, хоть будет биться Так пусть слабый бъется, авось у него получится! Украинцы мужики и нам сражаться с ними только за честь!
ACROS: Нехер СРАТЬ там где кушаешь- нашли то же за кого переживать.
Чем же он насрал то там? Наоборот какой то наш стукачок активист подал заявление на Сабурова за финансирование армии РФ по статье "наемничество"! А переживать действительно не стоит, как правильно сказал Лукпан Ахмедьяров, он сформировался как деятель шоу бизнеса в России, с таким количеством мата ему здесь в Казахстане делать нечего! Юмор у него специфический, для продвинутых,"гопников"!
ACROS: Элементарный порядок:- просмотрели, всё нормально- пой и выступай.
Вопрос в том, что понимать под нормой! Будем ориентироваться на вкус мелкого чиновника из местного акимата? Тогда Пикассо с его кубизмом в Казахстане делать нечего! Я очень люблю , когда государство обо мне заботится, чтобы я не курил, не пил и духовно-нравствено был ангелом во плоти! Правильно всё должно регулировать только государство в лице его чиновников! Одобрямс!
saba: как правильно сказал Лукпан Ахмедьяров, он сформировался как деятель шоу бизнеса в России, с таким количеством мата ему здесь в Казахстане делать нечего!
Вы сами ответили на свой вопрос - и потом - всей правды он же не говорит- мы же не знаем ЧТО и ГДЕ он ЧТО ТО сказал или сделал, я имею ввиду Россию- просто так ему не дадут же запрет да ещё и на 50 лет- в русских спец.органах не дураки же сидят.
saba: Будем ориентироваться на вкус мелкого чиновника из местного акимата?
Есть же стандарты и протокола- прежде чем вводить запрет на что либо - есть же нравственные критерии и духовно-моральные ценности каждой нации и государства- тот же комик - кому охота мат слушать да ещё и за деньги - идите на стройку или на тенисный матч - там наслушаетесь и протом бесплатно.- вот проиив и таких то направлено. Не надо путать: - вседозволенность с шуткой.
ACROS: Нехер СРАТЬ там где кушаешь- нашли то же за кого переживать.
Любопытное умозаключение. Оказывается я переживаю за сабурова. Надо где-нибудь записать чтобы не забыть ненароком. Насчет "срать"...у этих "продуктов дефекации" есть потребитель в том числе и среди " обгаженных", а значит есть и налоговые отчисления с концертов. А деньги как известно не пахнут, даже если они из дерьма. Цитата:
ACROS: Элементарный порядок:- просмотрели, всё нормально- пой и выступай. Государство - борется со всяким мусором- всё естественно, как говориться- "...в чужой монастырь...."
Повторюсь, я государство в "маму и папу" не нанимал, чтобы они мне рассказывали что мне смотреть, слушать, и на что тратить мои личные деньги. Хотя, вот сейчас сказал и подумал, тезис по-моему в конкретном случае в никуда. Цитата:
ACROS: кому охота мат слушать да ещё и за деньги -
Мне, например. Прикиньте, да, я вижу в этом художественную ценность. Не у сабурова, у него все это скучно и пресно. Хотя я полностью понимаю что и у него есть свой потребитель. И от отсутствия последнего этот потребитель не изменится. Цитата:
ACROS: С ног на голову переворачивать не надо - это разные случаи.
Прошу вас, просветите о различиях. А то для меня это просто люди, которые не были ссыклом, имели ум, личное человеческое достоинство и понятие о чести.
